Desgarrador llanto de Yeyo de Gregorio en el Bailando 2023: "No me gusta dar lástima"

"Cambiaron las reglas para todos, sí es verdad, ¿Cuál es tu calentura porque no llegué a entenderla?", le planteó el conductor a Yeyo apenas ingresó a la pista.

A lo que el actor comentó: “Pasaron un montón de cosas, fue feo. Hace 50 días avisé esto (del viaje). Nosotros acá no estamos por la plata. Acá me siento muy cuidado y de golpe porrazo en un día te dicen: 'si mañana viajas, arafue'. Estuvimos tristes los tres”.

“No soy un virtuoso que ensayando una hora y media me sale presentar un show que lo merezca. A mí no me gusta dar lástima, me gusta laburar como laburé toda la vida”, agregó Yeyo de Gregorio ya con lágrimas en los ojos.

Y remarcó: “No me quería poder mal, pero te da bronca, Marce. Me pongo mal porque es mucha carga. En un momento sentí que era culpa mía. Tengo miedo de hacer un papelón y bailar como Kenny Palacios o El Tirri. Si era por mí, yo me iba, pero me quedo por Martu y por Flor porque no las dejo ni a palos tiradas a las pibas, son lo más”.

"Fue una decisión de la producción que abarcó a muchos, no sientas culpa de nada", le insistió Marcelo Tinelli.

El tenso cruce entre Mimi y la bailarina de El Tirri en el Bailando 2023: "No da que digas eso en cámara"

En este último programa del año para el Bailando 2023, América Tv, Luciano El Tirri se presentó en la pista del certamen para su coreografía de ritmos urbanos y estuvo acompañado por su novia Mimi, que se enfrentó sin filtro con la bailarina Fio Giménez.

Lo cierto es que conociendo el carácter picante de Mimi, Marcelo le consultó si estaba conforme con que sea pareja de baile de su novio.

"Hay cositas de ella que no me cierran a veces, Luciano ya me está mirando medio raro, no la veo como una chica que le coquetea ni le está detrás, pero no me gustó algo que dijo en estos días que lo puede perjudicar”, contestó.

Y reveló: “Dijo que yo lo tengo muy cansado porque vivimos cabalgando y la verdad que no es así, capaz que contigo pero ensayando”. “Si Luciano no duerme a la noche y después viene cansado al ensayo, es obvio”, deslizó Fiorella manteniendo su postura.

"¿Estas celosa?", retrucó Mimi y la bailarina indignada sentenció: "Yo no estoy celosa, por favor, es mi compañero de baile, pero lo necesito activo para baile".

Finalmente, la novia del Tirri decidió darle un consejo a Fiorella y concluyó: “Te juga en contra mi amor, el jurado te escucha diciendo que está cansado entonces no da que digas eso en cámara. Pero me cae bien, si”.