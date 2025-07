Desolador pronóstico sobre las secuelas que dejaría el ACV en la Locomotora Oliveras

“Si supera esta situación crítica lamentablemente la experiencia demuestra que va a quedar muy secuelada. No creo que vuelva a hacer una vida normal como hacía”, expresó el especialista. A continuación, detalló algunas de las consecuencias neurológicas que suelen presentarse tras un episodio de esta magnitud: “No va a poder deambular sin ninguna dificultad, que el miembro superior no lo va a poder mover como corresponde y además va a quedar lo que se llama afasia. La afasia es la falta de poder hablar, pero uno tiene dos maneras. La afasia de expresión, la persona me entiende pero no puede hablar. Y la afasia de comprensión, no entiende lo que yo le quiero preguntar”.