Diego Ramos sorprendió al realizar durísimas declaraciones contra el programa de Andy Kusnetzoff

Y de esta última situación justamente opinó Diego Ramos en las últimas horas. En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez), el actor recordó: "A mí me pasó calcado lo que le pasó a Luciano Pereyra con Luisa Albinoni". Y detalló que "Tiempo después Luisa dijo que la habían como coacheado, como llevado para ese lugar".

Tras ello, Diego Ramos disparó picante contra el programa de Andy Kusnetzoff. “Las charlas esas, esas preguntas se pueden dar naturalmente en una conversación, a veces ocurre por un desfasaje generacional, pero se ve mucho cuando es tan forzado”, aseguró, y señaló que “ni Luciano, ni Fantino lo han mencionado eso, o por lo menos lo han hecho por encima y cagándose de risa, pero no quisieron hablar y nunca hablaron, si eso se da así por algo es”.

“La verdad que, entre invitados, forzar esa situación para tirar a un invitado como un pedazo de carne a los leones, me parece llamativo” apuntó directo y sin pelos en la lengua. Al tiempo que concluyó afirmando que “cuando alguien no habla por sí solo de ciertas cosas, es porque no quiere hablar”, si bien confesó que “tampoco sirve enojarse porque me parece un mensaje equivocado, pero sí se dice que eso no se hace, no se hace”.

El dato revelador de Alejandro Fantino al hablar de su verdadera relación con Luciano Pereyra

Después de que el sábado por la noche Luciano Pereyra hablase por primera vez, en PH Podemos Hablar (Telefe), sobre aquellas antiguas versiones que lo relacionaban con Alejandro Fantino, ahora el periodista reveló algunos detalles de sobre cómo se forjó la amistad entre ellos.

Fue a través de un audio del propio Fantino, que compartió Tomasito Süller desde el programa cordobés A la siesta (Canal C) del que forma parte, donde se lo puede oír al periodista explicando que el cantante acostumbraba a ir a pescar a Sauce Viejo, en Santa Fe -su provincia natal-, "y se había hecho medio amigo de mi viejo también".

"Iba con algunos amigos de Buenos Aires y muchas veces iba a pescar allá solo y mi viejo lo recibía, le hacía algún asadito, un poquito de pescado frito o le presentó amigos allá para pescar o guías de pesca", detalló Alejandro Fantino sobre el real vínculo de Luciano Pereyra con su familia.

Al tiempo que agregó que como para el cantante oriundo de Luján "se había hecho como una costumbre ir a Sauce, seguramente alguna vez fui yo también a Sauce y alguno tiró esa versión", concluyó concreto.