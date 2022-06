Duros mensajes de Rocío Marengo sobre su lucha por ser mamá

La actriz contestó preguntas de sus seguidores y no faltaron las relacionadas con la maternidad, luego de que se conozca sus planes de casamiento con Eduardo Fort.

“Vas a tener un bebé”, le consultaron. “No sé si podré”, señaló, de manera directa.

“¿Vas a intentar quedar de nuevo embarazada?”, fue otra de las preguntas y ella planteó sus dudas. “¡Por ahora, no!”, dijo, sobre el gran esfuerzo que realizó para cumplir sus ganas de ser madre.

Rocío Marengo

Por qué Rocío Marengo rechazó casarse con Eduardo Fort

Si bien no hace mucho tiempo que Rocío Marengo blanqueó su relación con Eduardo Fort, lo cierto es que la pareja lleva casi una década juntos, por supuesto con sus varias idas y vueltas. Pero como toda mujer enamorada, la ex MasterChef Celebrity siempre soñó con casarse y que su novio se lo proponga. La cuestión es que hace algunos días esa propuesta de casamiento llegó, pero ella sorpresivamente dijo que no.

Fue Pía Shaw, desde LAM, la encargada de contar la semana pasada la feliz noticia de la propuesta de pasar por el registro civil, dando por supuesto que sería un hecho. Pero Ángel de Brito, desde el programa que conduce en las noches de América TV, anunció que la modelo decidió no aceptar la propuesta de su novio, el empresario chocolatero Eduardo Fort.

Así, de repente de Brito lanzó: “Me dijo Rocío Marengo hoy que no se casa” sorprendiendo a todas sus angelita y sobre todo a Pía, la portadora de la noticia original. Y explicó: “Me dijo: 'Sí me propusieron casamiento pero yo no me caso'”.

Y para mas datos, de Brito agregó que Rocío Marengo está en Chile próxima a comenzar un programa nuevo por lo que no quiere involucrarse en ningún problema, no obstante reveló que le aseguró "Cuando me calme un poco, voy a salir a hablar de todo... uno por uno me voy a encargar de todos", haciendo referencia no sólo a su no casamiento sino también al escándalo en el que se vio involucrado su hermano por la compra de una avioneta o su intento por ser madre, entre otras cosas.