El anuncio más especial de Evangelina Anderson: ¡Se agranda la familia!

La mascota de la familia, Poupée, se convertirá en madre en poco tiempo y tendrá tres cachorritos, según confirmó la rubia con imágenes de la perra en plena clínica para hacerse los chequeos correspondientes.

"Voy a ser abuela, ¿son tres los ven?", indicó la rubia con las imágenes de los estudios que se le realizaron a su amada perrita.

Además, Evangelina compartió imágenes de la clínica donde llevó a su perra para dichos estudios. De esta manera, la rubia dio el feliz anuncio que se agranda la familia. Felicitaciones.

Evangelina Anderson dio una fuerte respuesta sobre su donación de óvulos

En 2018 Evangelina Anderson reveló que había decidido donar óvulos para las mujeres que quieren ser madres y no pueden.

Se trata de un técnica de reproducción asistida que ayuda a mujeres a cumplir sus deseos de convertirse en madres cuando no pueden naturalmente con sus propios óvulos.

Desde las preguntas de Instagram, una seguidora quiso saber si a Evangelina le gustaría conocer a los bebés que nazcan de eso: "Sos donante de óvulos?? No te da intriga conocer esos bebitos? No los sentís un poquito tuyos?".

Entonces, la mujer de Martín Demichelis no dudó en responder: "No doné hijos, doné óvulos. Esos óvulos sin fecundar no son nada. Pero para una mujer que sis óvulos "no sirven" es la oportunidad para ser mamá".