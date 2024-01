El certero mensaje del Conejo Quiroga tras eliminar a Coti Romero del Bailando 2023

Se dio un duelo llamativo ya que se enfrentaron Coti y Conejo, que fueron pareja en la casa de Gran Hermano 2022 y la relación siguió unos meses afuera del reality, hasta que se separaron.

Tras continuar en el certamen y eliminar a su ex, el cordobés compartió un contundente mensaje desde su cuenta de Instagram.

“No puedo explicar la sensación que tengo de me hayan bancado nuevamente. El corazón me explota de emoción gracias a ustedes”, describió Alexis Quiroga.

Y continuó hablándole a sus fanáticos que lo apoyan a diario: “Estoy muy agradecido, feliz de contar con ustedes. Lo son todo. Vamos por más. Vamos por esta ilusión. Gracias, gracias y mil gracias una vez más”.

La palabra de Coti Romero tras su pelea con Charlotte Caniggia en el Bailando 2023: "Fue algo que..."

Luego del tenso cruce que se vivió ayer por la noche en el Bailando 2023, América Tv, que incluso culminó con la renuncia de Charlotte Caniggia, Coti Romero volvió a la pista y habló de cómo se sentía al respecto.

En primer lugar, el conductor Marcelo Tinelli le consultó a la ex hermanita si se había quedado mal con la pelea de ayer por la noche. “Un poquito si, pero porque no quería que ella termine así, se que fue algo que nos cargo a las dos”, sostuvo.

De todas formas, se mostró empática con su compañera y reflexionó: “Yo la entiendo, muchas veces a mi ha pasado también que en un momento de impulso me fui de boca y tuve acciones que no quería. No es una mala persona, es un amor, cuando la pude conocer bien me di cuenta que tiene un corazón muy lindo y eso hay que destacarlo”.

"No está lindo venir a a trabajar con energías así negativas, si bien tuvimo nuestros idas y vueltas siempre fue con respeto de ambas partes. A mi también me tomó por sorpresa", admitió.

Así las cosas, expresó sus intenciones de dejar este episodio atrás y aseguró: "Creo que ella venía cargada de antes y se lo tomó muy personal. De mi parte está todo bien, ella lo sabe, y espero que podamos solucionar las cosas y esté todo bien”.