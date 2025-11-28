El conmovedor mensaje de Adrián Pallares para despedir a Meche Portillo

MECHE 2

¿Qué dijeron en Intrusos tras la muerte de Meche Portillo?

Este jueves por la noche se conoció la triste noticia de la muerte de Meche Portillo, productora de Intrusos (América TV) y amiga personal de sus conductores, Adrián Pallares y, especialmente, de Rodrigo Lussich.

La periodista y actriz debió ser internada de urgencia tras descompensarse luego de un viaje al interior del país el último fin de semana. Allí se le diagnosticó una neumonía bilateral en estado crítico, por lo que debió ser intubada, además de una condición previa.

A pesar de los esfuerzos médicos y de los pedidos de cadena de oración, lamentablemente el organismo de Meche no logró superar la infección que comprometía sus pulmones, falleciendo este 27 de noviembre. El desenlace fue anunciado con profundo dolor por los conductores de Intrusos a través de sus redes sociales.

Así, este viernes, tanto Rodrigo Lussich como Adrián Pallares decidieron acompañar a la familia de su entrañable amiga y compañera de trabajo. Por ese motivo, Marcela Tauro se hizo cargo del programa, que comenzó con un emotivo homenaje a la histórica integrante del ciclo.

“Buenas tardes, este es un Intrusos diferente porque, algunos sabrán otros no, falleció nuestra compañera Meche y, por supuesto, Rodrigo y Adrián están acompañando a su familia y sus restos”, fueron las palabras con las que Tauro abrió la edición del día.

Luego agregó: “Esta es la foto que ellos hicieron el sábado pasado, hace una semana en Jujuy, donde fueron a presentarse la obra”, al tiempo que recordó que Portillo “además de trabajar aquí y ocuparse de los escandalones, se ocupaba y los acompañaba en la obra de teatro que hacen los chicos”.

“¿Qué podemos decirle? Y la verdad que no estamos bien, es un compañero más que perdido. Una compañera en este caso, el año pasado perdimos uno, ahora otro, y anoche las oraciones de ustedes y las nuestras, y lo que los médicos hicieron no bastó”, expresó, conmovida.

“Creo que lo que podemos hacer hoy en día por ella es hacerle una misa y si no, elevarle una oración y prenderle una velita y decirle que la queremos mucho. Ella está acá en este momento, debe estar con Rodrigo y con Adrián seguramente”, sumó Tauro, quien desde hace muchos años cultiva la parte espiritual. Luego anunció que el programa estaría dedicado a la querida Meche Portillo antes de ir a la tanda y dar inicio a la edición de Intrusos de este 28 de noviembre.