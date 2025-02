El contundente descargo de Tamara Báez tras un polémico comentario sobre Wanda Nara y Jamaica

“Después de lo que dijo Wandita, ¿cómo puede permitir que su hija vaya a meterse a su casa? Lo que hace la plata, Dios. Después se hacen las madres preocupadas”, fue el mensaje con que el se tomó Tamara en su cuenta de Instagram.

Así fue, que cansada de las opiniones sobre sus decisiones en la crianza de su hija, decidió contestar con un duro descargo. “Amiga, mi hija está con su padre. ¿Querés que le prohíba verlo?", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "¿Estás loca? ¿Lo que hace la plata? De qué plata me estás hablando si yo gano lo mío y vivo tranquila con lo mío. No te confundas si no sabés; quedate bien tranquila que siempre me preocupo por mi hija”.

Por ultimo, compartió una captura de este intercambio en sus historias y para finalizar la cuestión expresó: "Cansan diciendo cosas que no son. ¿No tienen otra cosa que hacer?"

Descargo de Tamara Báez sobre Wanda Nara y Jamaica

Tamara Báez le festejó el cumpleaños a su novio y mostró el regalazo que le hizo: el video

Está claro que Tamara Báez logró dar vuelta la página por completo luego de su polémica separación de L-Gante y hoy en día se la ve súper enamorada y más feliz que nunca junto a su actual pareja, el influencer Thiago Martínez.

Es así que la mamá de Jamaica lo hace saber casi a diario desde sus redes sociales. Por eso, tras haberse mudado juntos, en las últimas horas Báez mostró todas las sorpresas que le preparó a su amor para festejar su cumpleaños.

De esta manera, pudo verse cómo Tamara ambientó el dormitorio de ambos: globos de color azul y plata en el techo de la habitación, un enorme cartel de "Happy Birthday" en el respaldo de la cama, románticas fotos de ambos sobre la cama y en el centro el millonario regalo -rodeados de otros globos con forma de corazón- con el que sorprendió a su chico.

Se trató de un teléfono celular de la marca de la manzanita, que dejó sin palabras a Thiago así como también la torta con forma de corazón, rellena con dulce de leche y frutillas, hecha por la propia Tamara.

Junto al posteo, pudo leerse: "Feliz cumple amor de mi vida. Siempre me sorprendés vos con tus detalles. Hoy me tocaba a mí... Gracias por cambiarme la vida. Segundo cumpleaños que pasamos juntos, que sean muchos más. Sos completamente lo mejor que me pasó". ¡Una genia!