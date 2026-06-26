El explosivo pedido de Marley a Nico Occhiato para su regreso a Luzu y que involucra a Florencia Peña

Y ante este planteo que le hará en persona Marley a Occhiato, remarcó: "A todos les conviene que el programa continúe: a Luzu por una cuestión económica y de programación, a Marley porque también tiene un contrato y el contrato es con Flor Peña".

"Hay que ver si Flor Peña está en condiciones de seguir. Si Occhiato da el Ok para la vuelta de Flor, el primer llamado se lo va a hacer Marley", aseguró el periodista.

Esta situación da un giro inesperado en el tema tras conocerse del reclamo económico que llevaría adelante la actriz contra Luzu por 200 millones de pesos por su salida anticipada del programa cuando tenía contrato hasta diciembre.

En este contexto, la intención de Marley sería que el programa regrese al aire en Luzu pero con la presencia de Peña, volviendo a formar la dupla.

La reunión entre Marley y Nico Occhiato en Estados Unidos será entonces fundamental para resolver qué pasará en los próximos días y si se podría concretar la vuelta de Florencia Peña a Luzu.

Cuánto dinero le reclama Florencia Peña a Nico Occhiato tras el escándalo en Luzu

Ángel de Brito reveló en LAM (América Tv) la impactante cifra que Florencia Peña le solicita a Nico Occhiato por su contrato tras el escándalo en Luzu.

Según contó el conductor, el monto que le exigiría la actriz al responsable de la señal de streaming asciende a “200 millones de pesos”. La conversación en el programa derivó en cálculos y La Barby, reaccionó: “Ay, no es mucho, pasalo a dólares”. De Brito respondió: “Un departamento. 150 mil dólares”.

"¿Eso sería la totalidad del contrato o está pidiendo más?”, consultó sobre el tema Carolina Molinari. “Totalidad del contrato”, aclaró Ángel. Y Denise Dumas fue tajante en su opinión: “Para mí no lo gana (el juicio)".