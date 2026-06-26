El explosivo pedido de Marley a Nico Occhiato para su regreso a Luzu y que involucra a Florencia Peña

Ángel de Brito se contactó con Marley donde el conductor le reveló que mantendrá la próxima semana una reunión clave con Nico Occhiato tras el escáncalo en Luzu con Florencia Peña por la falsa noticia sobre el padre de Messi.
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Se conoció cuál será el planteo cara a cara de Marley a Nico Occhiato para resolver el futuro del programa El show del verano en Luzu tras el escáncalo con Florencia Peña.
Ángel de Brito se contactó con Marley donde el conductor le reveló que mantendrá la próxima semana una reunión clave con Nico Occhiato tras el escáncalo en Luzu con Florencia Peña por la falsa noticia sobre el padre de Messi.
"La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema. Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto", le respondió Marley al conductor de LAM.
En ese contexto, Santiago Sposato aportó un dato revelador en Desayuno Americano (América Tv) sobre el planteo que le hará el conductor a la cabeza de la señal de streaming con respecto al futuro del programa El show del verano que por el momento dejó de salir al aire.
"Marley y Nicolás Occhiato tienen una reunión pendiente que se va a dar en Miami. ¿Qué le va a pedir Marley a Occhiato? Que vuelva Florencia Peña", indicó el panelista.
Y ante este planteo que le hará en persona Marley a Occhiato, remarcó: "A todos les conviene que el programa continúe: a Luzu por una cuestión económica y de programación, a Marley porque también tiene un contrato y el contrato es con Flor Peña".
"Hay que ver si Flor Peña está en condiciones de seguir. Si Occhiato da el Ok para la vuelta de Flor, el primer llamado se lo va a hacer Marley", aseguró el periodista.
Esta situación da un giro inesperado en el tema tras conocerse del reclamo económico que llevaría adelante la actriz contra Luzu por 200 millones de pesos por su salida anticipada del programa cuando tenía contrato hasta diciembre.
En este contexto, la intención de Marley sería que el programa regrese al aire en Luzu pero con la presencia de Peña, volviendo a formar la dupla.
La reunión entre Marley y Nico Occhiato en Estados Unidos será entonces fundamental para resolver qué pasará en los próximos días y si se podría concretar la vuelta de Florencia Peña a Luzu.
Ángel de Brito reveló en LAM (América Tv) la impactante cifra que Florencia Peña le solicita a Nico Occhiato por su contrato tras el escándalo en Luzu.
Según contó el conductor, el monto que le exigiría la actriz al responsable de la señal de streaming asciende a “200 millones de pesos”. La conversación en el programa derivó en cálculos y La Barby, reaccionó: “Ay, no es mucho, pasalo a dólares”. De Brito respondió: “Un departamento. 150 mil dólares”.
"¿Eso sería la totalidad del contrato o está pidiendo más?”, consultó sobre el tema Carolina Molinari. “Totalidad del contrato”, aclaró Ángel. Y Denise Dumas fue tajante en su opinión: “Para mí no lo gana (el juicio)".