El descargo de Ana Rosenfeld tras la sanción judicial que le suspendió su matrícula de abogada

Inmediatamente continuó su descargo asegurando que "Las instancias posteriores, sin entrar en ver si lo violé o no lo violé, consideraron que la sanción del Colegio debía quedar firme... Recién fue el día de ayer (por el martes), donde la Corte se expidió al respecto y dijo 'A partir de ahora, Ana Rosenfeld por un año en Capital Federal no puede ejercer con su matrícula".

Rosenfeld darthes.jpg La abogada Ana Rosenfeld patrocinó a Juan Darthés en su enfrentamiento legal contra Calu Rivero. En tanto, cuando se conoció la denuncia de Thelma Fardín contra el actor, se hizo a un lado.

Allí fue cuando la abogada de Wanda Nara aclaró "Les aviso que en el resto del país, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires sigo trabajando. Tengo en mi estudio no solamente a mi hija... sino que el estudio sigue puertas abiertas. No me van a tener a mí asesorando, ni firmando en la Capital Federal pero me van a tener ¿saben dónde? en muchos programas de televisión diciéndole a las señoras y los señores su derechos".

Asimismo, Ana Rosenfeld fundamentó su presencia en la televisión al asegurar que es "la única manera de que la gente sepa cómo reclamar, a quién reclamar y a dónde ir, no acá a cualquier estudio jurídico, es conociendo sus derechos con un lenguaje claro que es mi estilo".

Ana Rosenfeld le habló a quienes les resulta molesta

No conforme con su descargo inicial, Ana Rosenfeld continuó con su mensaje desde su cuenta de Instagram dirigiéndose directamente quienes incomoda con sus acciones y declaraciones.

"A lo mejor, a alguien le molesta mi estilo" disparó la mediática abogada e inmediatamente anunció "Pero sepan que abogada voy a seguir siendo siempre, lo único es que voy a estar un año sin firmar".

ana rosenfeld posteo matricula.jpg Tras quedar firme el fallo que suspende su matrícula de abogada por un año, Ana Rosenfeld hizo su descargo desde las redes sociales.

Apenas minutos después de que Rosenfeld subiese su descargo virtual, desde Europa Wanda Nara no dudó en apoyar a su amiga y abogada con un contundente mensaje asegurando "Sos la mejor son dudas" junto a un corazón.

En tanto, su hija Pamela Frydlewski-quien trabaja con ella el estudio, dado que también es abogada- se limitó a expresarle su apoyo a través de emojis de aplausos, corazones y caritos con más corazones.