El desconcierto de Laurita Fernández por los cambios en su terna para los Premios Martín Fierro

En medio de una nota con LAM (América), la actriz se enteró que la decisión definitiva fue sacar de la nominación a su programa del Nueve, y reaccionó completamente desconcertada.

“Este rubro no es conducción, estoy en el programa. Para mí es un halago que dos de los programas más votados de entretenimiento hayan sido conducidos por mí y es una fiesta, ¿entonces no?”, deslizó desorientada por la noticia.

Laurita Fernández sobre los Martin Fierro

Acto seguido, habló de su equipo y comentó: “Ayer en el Nueve estaban todos muy contentos, festejamos con los técnicos en la grabación, pusieron unas placas de felicitaciones y anoche se corrió el rumor de que nos desnominaban. Me dieron flores ¿qué pasa chicos?".

“El primer programa en la historia nominado, desnominado, y después vuelto a nominar. ¿Vos me decís que nos vuelven a desnominar? El año pasado ya me habían puesto por Bienvenidos a Bordo, sabían que yo lo conducía…”, sentenció.

Y sumó: “Todo el equipo estaba muy contento, le ponen mucha pasión, mucho amor, son canales en los que muchas veces no están los ojos puestos ahí y conseguir una nominación es un logro que significa mucho. Me pondría muy triste, ahora enterarme es triste”.

“Lo sentíamos un lindo reconocimiento más allá de ganar o no, no sabía que por haberlo conducido yo no se podía, era también reconocer mi trabajo”, concluyó desanimada por la situación.

Grave equivocación en los nominados para los Premios Martín Fierro 2024

El próximo lunes 9 de septiembre se celebrarán los Premios Martín Fierro 2024 para reconocer a lo mejor de la televisión abierta con la conducción de Santiago del Moro por Telefe.

En medio de la gran expectativa, este miércoles el presidente de APTRA, Luis Ventura dio a conocer la lista completa de las ternas y cada uno de los nominados en el vivo de Cortá Por Lozano (Telefe).

Sin embargo, horas después del anuncio, se supo que APTRA tuvo una grave equivocación en una de las ternas y a último momento comunicaron un cambio en los nominados al rubro de Entretenimiento y Juegos.

En un principio los nominados a esta categoría eran: Bienvenidos a Bordo (Guido Kaczka - El Trece), Bienvenidos a Ganar (Laurita Fernández -El Nueve), Escape Perfecto (Iván de Pineda y China Ansa -Telefe).

Finalmente, con los cambios y correcciones aplicados, la nominación quedó: Bienvenidos a Bordo (Laurita Fernández - El Trece), Juego Chino (Guillermo Pelado López -Telefe), Escape Perfecto (Iván de Pineda y China Ansa -Telefe).