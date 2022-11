El desesperado pedido de las mujeres de Gran Hermano 2022 por Daniela

"Siento que extraño a la Dani con uñas", dijo Coti en la cocina de la casa al lado de su amiga. "Decile al big que extrañas", le pidió para hacer el reclamo más importante y que el reality tenga piedad y se lo den.

"Dani es uñas. Uñas es igual a Dani, no le pueden no mandar un pegamento. Si o si es la esencia de Dani", pidió Coti a las cámaras. "Dale Gran Hermano mándale un pegamento por favor", insistió la participante esperando una respuesta positiva por parte de la producción.

Ante este reclamo, Santiago del Moro -conductor del ciclo- le prometió que le haría llegar el pegamento para que ella pueda recuperar su elegancia.

El gesto de Marcos cuando Julieta confesó si tiene ganas de besar a alguien en Gran Hermano 2022

Luego del tremendo chape de Daniela Celis y Thiago Medina en la noche de martes que confirmó el nuevo romance en la casa de Gran Hermano 2022, tras aquella noche de pasión en la cama, Santiago del Moro puso en aprietos al aire a Julieta Poggio.

"Juli, ¿vos andás con ganas de besar ahí?", le preguntó el conductor del reality a la modelo. Y ahí Julieta respondió: "No, no, no. La verdad que no. Extraño mucho a mi novio (Lucca Bardelli)".

Santiago del Moro le preguntó a Daniela por la tajante respuesta de Julieta, y ella -como amiga- comentó: "Realmente, Juli extraña mucho a su novio. Está todo el tiempo pensando en él. Lucca te mandamos un beso grande y espero conocerte cuando salga".

Y el animador comentó: "Lo que pasa en la casa, queda en la casa. Debería estar todo permitido, chicos. Todo es entendible. Todo se charla después".

No obstante, en ese instante en que Julieta decía que extrañaba a su novio, las cámaras enfocaron en primer plano a Marcos Ginocchio, quien se mostró cerca de la rubia en las últimas semanas, y su cara lo dijo todo. Mirá.