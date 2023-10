El desgarrador llanto de Daniela Celis al revelar que atraviesa un embarazo de riesgo

Embed

"Cambia todo, todo. Cuando a mí me dijeron que mi embarazo era riesgoso, mi cabeza hizo click y dije 'bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero hacer todo bien'. Hoy en día, si tengo que pedir un deseo o mirar una estrella, pido porque estén bien ellos", expresó, sumamente movilizada.

"Es como que te cambia la mente y no te importa lo que te digan los demás, ni las cosas secundarias. Es horrible lo que voy a decir pero ya no te importan las cosas que antes te importaban. Te importa solamente la salud de tus hijos, que estén bien ellos", agregó.

Al ser consultada por el sexo, la ex GH aclaró que eso es algo que aún no saben, pese a que ella ya tiene un palpito. "Pueden ser dos nenas o dos nenes. Yo siento que son nenas. Soñé que son dos nenas", concluyó.

El complicado episodio que vivió Daniela Celis con su embarazo

Daniela Celis se encuentra transitando el quinto mes de embarazo, y en medio de una fecha especial, como lo es el primer día de la madre, la joven vivió un mal momento que la llevó a suspender sus actividades del fin de semana.

Sucede que la ex Gran Hermano estaba invitada el domingo por la tarde al programa conducido por Pampito y Guido Záffora, Estamos Okey (América), pero tuvo que ausentarse tras una descompostura que presentó al mediodía.

De todas formas, en un gran gesto, Dani decidió salir al aire a través de una videollamada y habló acerca del episodio que vivió más temprano. “Hola chicos, estoy medio pálida pero son cosas del embarazo que pueden pasar y estoy aprendiendo todos los días”, comenzó diciendo.

“Estábamos compartiendo un almuerzo familiar y me descompuse. A veces me cae bien todo, a veces me cae mal todo y es como que, lo que como lo devuelvo”, explicó y finalmente aseguró: “Estamos bien, yo tenia las re ganas de ir. Le decía a Thiago, que no lo puedo creer, pero bueno”.