El día que Maradona, anestesiado, pedía por Claudia: "Tenía un amor que se notaba"

“Yo estuve cuando estaba cableado, y se alimentaba por vía, y me tenía que quedar hasta que se le pudiera dar medicación por boca”, explicó.

El profesional contó que Diego Maradona le contaba que no se podía perdonar no haber llegado a tiempo en los últimos días de su mamá, Doña Tota, quien falleció en noviembre del 2011. “No se perdonaba no haber podido llegar a verla cuando estaba mal”, afirmó.

Maradona estaba viviendo en Dubai y recién llegó a la Argentina cuando su madre ya había partido. No pudo despedirse.

Con respecto a Claudia Villafañe, de quien se divorció en 2003, después de 14 años de matrimonio, Cottaro aseguró que se “notaba” el amor que todavía le tenía a quien fuera la madre de sus hijas Dalma y Gianinna. “Cuando se recuperó, todavía medio dormido, nombraba a Claudia. Inconscientemente”, aseguró el acompañante terapéutico.

“No sé si no soportó que ella había formado una nueva pareja, pero que tenía amor se notaba”, finalizó.