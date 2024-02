El drama del papá de Jesica Cirio, a poco de haber anunciado su casamiento

Embed

Sin embargo, Horacio se llevó una enorme desilusión, a horas de haber confirmado su casamiento. "Está viviendo una verdadera tragedia", advirtió Rodrigo Lussich.

Cuando salió la noticia de su boda en Socios del espectáculo, el papá de Jésica Cirio recibió el llamado de la dueña del lugar -donde iba a llevarse adelante la ceremonia-, quien le dijo que ella no estaba alquilando la propiedad sino que alguien la estaba subalquilando sin autorización.

"Me llamó Don Cirio y me dijo: 'Me arruinaron el salón'. Me dice que fue víctima de una estafa. Él pagó 35 mil pesos de seña a alguien, que estaba subalquilando la casa que nosotros mostramos", explicó Gonzalo Vázquez.

A pesar que llevan juntos muchos años, la semana que viene don Horacio, el papá de Jésica Cirio con el que no tiene relación desde hace tiempo, y Marcela Lugones anunciaron que pasarán por el registro civil en la localidad de Ranelagh, en Berazategui, para casarse con todas las de la ley.

Así lo informaron en Socios del espectáculo al revelar que la ceremonia será en unos días, donde a pesar de su situación humilde, tirarán "la casa por la ventana" para festejar este acontecimiento.

"Se casa el papá de Jésica Cirio por civil, esta vez es en serio, con Marcela Lugones. La cita es el 27 de febrero, un casamiento que va a ser a todo trapo. Un civil espectacular y una ceremonia única con grandes invitados y un banquete de lujo”, contó Matías Vázquez en el programa de El Trece.

En tanto, luego de mostrar la invitación al festejo, el periodista detalló que el menú constará de “empanadas, patas de pollo, pernil de cerdo y sándwiches de miga” para los 30 invitados a la fiesta.

“Son 15 años de amor, y hablé con Horacio para entender el concepto del casamiento. Él lo que quiere es darle a su mujer la pensión, que cuando él no esté más, la pensión vaya para ella”, explicó entonces el panelista sobre el motivo principal de don Cirio para volver a dar el sí ante la ley.

Claro que en la charla que Vázquez mantuvo con Horacio, no dudó en preguntarle si Jésica Cirio está invitada a pesar de no hablarse de hace muchos años. “Después de 15 años de amor nos dimos cuenta que había un momento que había que dar el sí. Y era sabido que yo quería invitar a mi hija, la invitación está, ojalá pueda venir, pero sé que es imposible”, reconoció el papá de la ex conductora de La Peña de Morfi , y confesó sincero que “cometió errores con su hija”.