El drástico cambio de look de Darío Barassi que descolocó a sus seguidores: "No apto para sensibles"

En el video publicado, mostró la reacción de sus hijas que se volvió viral rápidamente ante el impacto de sus seguidores. “No me digas nada, no se te ocurra decirme pelado”, expresó el actor mientras se reía con las pequeñas.

Darío Barassi y Yayo protagonizan la nueva serie de Disney+: todos los detalles.

En su nueva imagen, Darío se mostró con una barba en un tono más cobrizo y se rapó de forma tal que dejó la pelada a la vista solamente manteniendo el cabello a los costados.

"Que genio hay que aceptar la calvicie", "¿Por que te dejaron así!!!!??", "Pensé que era una máscara!", "Te pelaron en serio. Qué cambio!", "Noooo, Dario cayó en las drogas y el trap", "Es Sarmiento", "¿¿Es un filtro?????", reaccionaron los internautas.

Darío Barassi recordó a su madre con una foto especial y una desgarradora carta

Darío Barassi compartió en las redes sociales un doloroso posteo a días del día de la madre y a poco de cumplirse un año de la muerte de su mamá Laura, quien en noviembre de 2023 falleció tras luchar contra un cáncer de páncreas.

El conductor compartió una movilizante posteo desde su cuenta en Instagram donde le dedicó una extensa carta a su mamá y compartió una de las últimas fotos juntos durante su internación.

"Te extraño. Mucho. Ese día te colocaron un dispositivo para la quimio. Me dejaron entrar, pues Barassi, y nos quedamos horas charlando de todo, con olor a clínica y muchos aparatos haciendo sonidos. Ansiedad, risas y lágrimas. Todavía no sabíamos lo que se venía, todavía pensábamos que se podía", comenzó su sentida carta Darío Barassi.

"Mis hermanos querían saber cómo estabas, te dije “foto viejita”, e inmediatamente tiraste un fuck you con tu cara de ojete jajajaj, “que no jodan” me dijiste, con tu acidez y humor de siempre. En el fondo feliz por su preocupación, estabas esperando que preguntaran. Vieja bicha", continuó el conductor.

Y explicó: "Yo, muy típico mío, hacía preguntas de a quién preferís, o si te fueras a una isla desierta que 3 cosas te llevarías. No se, Esas pelotudeces muy mías y que a vos te entretenían aunque dijeras que no. Ese día estaba inspirado, y me nació preguntarte por el hombre de tu vida".

"Estaba mi viejo entre las opciones, algún q otro novio, tu segundo marido a quien amábamos, pero me frenaste en seco. Me miraste a los ojos y me dijiste: el hombre de mi vida son mis 3 hijos, no jodas más con las preguntas y tráeme un café. Mi madre, más vos no se puede", sostuvo con dolor.

Y recordó: "Me acuerdo ese momento especialmente esta semana que termina con tu día. Confieso que estoy muy psicoanalizado y no sé si quería ser el hombre de la vida de mi vieja, pero ahora que no te tengo acá, me siento orgulloso feliz y pleno de haber ocupado ese lugar para vos. Por eso lo comparto".

"Una vida entera queriéndote, cuidándote y disfrutándote. Se siente el vacío y aún duele. Y esta bien q sea así. No lo apuremos. En fin madre mía, seguro que si leyeras este posteo me regalarías otro fuck u y un no seas cargoso gordito, pero en el fondo lo apreciarías y te haría sonreír. Otra vez, Vieja bicha", siguió Darío Barassi a flor de piel.

Y cerró a corazón abierto por el día de la madre que se viene: "Feliz día el domingo. Te quiero fuerte madre. Acá nos quedamos, con mil tazas de café sin ser tomadas… Pero, afortunadamente, otras tantas se compartieron entre la vieja bicha y los 3 hombres de su vida".