El emotivo llanto de Emir Abdul tras ver la asombrosa coreografía de un participante de Got Talent Argentina

La Joaqui, por su parte, expresó: "Hay algo en tu libertad, en tu manera de ser vos mismo, totalmente desprejuiciado del que dirán, solo disfrutándolo. No solo sos increíble artísticamente sino también es muy admirable lo valiente que sos en una sociedad que está acostumbrada a decirnos cómo tenemos que ser. Te admiro mucho".

Emir Abdul, al final, le dijo: "¿Te han dicho mucho que tenés ángel? ¿Que tenés una personalidad muy linda? A mí me gustaría decirte que tenés un ángel. ¿Y qué es un ángel? Es que cuando hay 300 bailarines uno se detiene a mirarte a vos; cuando uno hace lo que ama sin importar lo que digan los demás. Seguramente a vos te han dicho cosas muy feas y cuando bailás decís 'a mí no me importa, yo soy feliz haciendo esto'. Y cuando te estaba viendo bailar me emocionaba porque tenés una felicidad, la danza se te sale por los poros".

La declaración hot de La Joaqui a una participante de Got Talent Argentina: "Te hubiera..."

Este lunes se presentó en Got Talent Argentina (Telefe) la participante Ornella Piazzo, quien recibió una declaración super hot por parte de La Joaqui.

"Sonó increíble, la voz que tenés es una voz rasposa pero suave, caprichosa pero tierna. No sé cómo explicártelo. Sos vos. A mí me encantó lo que hiciste", le dijo Emir Abdul a Ornella después de que cantara un tema de su autoría.

Más tarde, La Joaqui se preguntó en voz alta: "¿Puedo ser sincera?". "Si este fuera un recital donde yo hubiera pagado una entrada, y yo pagaría una entrada para un recital tuyo, te hubiera revoleado mi bombacha", confesó la artista de RKT.

"Sos mi nuevo amor platónico", expresó La Joaqui. Ahí, la conductora Lizy Tagliani le dio la palabra a Abel Pintos, pero antes soltó un chiste mirando a la participante: "¡Ay! Ojalá que te quiera tirar el boxer".