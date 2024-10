El emotivo mensaje de Elizabeth Vernaci tras revelar su duro problema de salud: "Gracias por..."

Es por que no dudó en tomarse unos minutos para, desde su cuenta de X agradecer a todos sus palabras de apoyo en este complejo momento que le toca atravesar.

"Gracias a todos por los mensajes amorosos que recibí durante todo el día, algunos absolutamente inesperados que agradezco doblemente. X no se caracteriza por ser un lugar de amor y hoy lo fue, así que GRACIAS por acompañarme en todas. Los quiero", expresó Vernaci desde un sensible tweet que no pasó desapercibido. ¡Fuerza!

TW Elizabeth Vernaci -repercusiones operación.jpg

La Negra Vernaci habló de su duro momento de salud: "Me operé de un tumor maligno y..."

Este viernes, Elizabeth “Negra” Vernaci reveló que este último tiempo se ausentó de la radio porque le detectaron un tumor maligno y tuvo que ser intervenida de urgencia.

“Me hice controles, lamentablemente, salieron mal. Me tuve que operar de un tumor que era maligno y tengo que empezar una quimio. Es una verga, me quiero matar. No, no me voy a matar”, dijo la Negra en Radio Pop.

Elizabeth Vernaci.jpg

“Estoy atravesando una situación compleja. Gracias a Dios esto salió de mi cuerpo, no pasó a ningún ganglio y no llegó a ningún lado. Pero por una cuestión de prevención me van a hacer una quimio. Obvio que me da miedo. A nadie le gusta atravesar una quimio”, añadió.

Con temor, Vernaci manifestó: “No sé con qué me voy a encontrar de mí. Capaz que me pongo mucho más vulnerable, algo que yo no me permito mucho”.

“Me van a ir pasando situaciones de mierda. Seguramente no vendré a laburar muchas veces. Yo no sé si me voy a sentir bien, si voy a estar vomitando o si el quedarme sin pelo va a provocar que no quiera que me vean”, cerró la locutora.