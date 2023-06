El encuentro más esperado y soñado para Carla Peterson: "Jamás imaginé..."

carla peterson 2.jpg

"Y un día aquella niña que soñaba con ser actriz, se encuentra con uno de los directores más importantes del cine. El genial James Cameron. Nos contó cómo filma y cuánto más importante es para el trabajar con alma de las actrices y actores, y de cómo usa la tecnología para realzar lo que transmitimos", reflejó la actriz en Instagram.

"Jamás me imaginé tener en Buenos Aires esta oportunidad. Hablo con todos realmente interesado por nuestro cine, y al final le conté que con @lolafonca estrenamos #Blondi que está buenísima. Como bonus track encuentro con Eugenio Zanetti nuestro director de arte ganador de un Oscar", añadió.

"Una persona muy comprometido con el medio ambiente y el planeta. Con @gugalusto charlaron de IA, y sustentabilidad. Pero cuando terminó la charla dijo: I like this guy! Así que me parece que en el casting quedo Martín! Jaaaaaa. Thank you @jamescameronofficial we love you movies", finalizó Peterson.

Carla Peterson recordó cómo fue su encuentro y foto con Lionel Messi

El capitán argentino Lionel Messi fue recordado en las redes sociales con mucho cariño por Carla Peterson.

La actriz compartió una imagen de Messi hace varios años (2011) cuando el futbolista fue a ver la obra La Guerra de Los Roses, que protagonizaba Carla con Adrián Suar en el teatro Maipo.

"Una vez el mejor del mundo me vino a ver al teatro. Después de la función le pedí si me podía sacar una foto y firmó la pared del camarín", recordó con emoción la actriz.

Y amplió: "Creo que después de un tiempo pintaron todo. Pero ahí quedó su huella. Gracias Messi de nuestros corazones!!! SOS el mejor capitán del equipo más hermoso qué hay. (En story la foto firmando la pared) teatro Maipo".

Luego, ya con Messi y la Copa del Mundo bajo el brazo, Carla Peterson expresó: "Hiciste todo bien @leomessi gracias Campeón. Gracias Capitán. Sos enorme. Nos diste tanta felicidad que no se puede describir".