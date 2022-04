El esperado regreso de Ana Rosefeld a LAM: "Me tomé una semana para..."

Embed

"Haber viajado me sirvió para bajar un cambio después de lo que me pasó", afirmó Rosenfeld.

La abogada aprovechó su estadía en Estados Unidos para pasar tiempo en familia.

"Me tomé una semana para estar con mis hijas, mis dos hijas. Esos días fueron una mezcla de amor, recuerdo y las lágrimas", señaló.

Rosenfeld precisó que estuvieron "corriendo los lugares que solía visitar Marcelo Frydlewski (su marido) en Nueva York".

Por último, la abogada dijo que, pese a estar de vacaciones, siguió de cerca todo lo que pasaba en LAM. "Estaba atenta a lo que me contaban que pasaba acá", cerró.

Ana Rosenfeld amenazó con llevarla a la Justicia y Flor de la V redobló la apuesta

Hace un par de semanas, en LAM (América TV), Ángel de Brito anticipó que Ana Rosenfeld iniciará acciones legales contra Intrusos tras las denuncias por parte de sus ex clientas.

"Ella entiende que hay elementos para demandar al programa, a la conductora, y a varios de los panelistas que intervinieron -para ella- de mala fe", precisó el periodista.

Ángel explicó que la abogada toma esta reacción por los testimonios de sus ex clientas en el ciclo que conduce Flor de la V. "Les va a iniciar un juicio por las cosas que se dijeron en Intrusos sobre ella ayer y hoy. Está muy enojada", sentenció.

Tras enterarse de las intenciones de Rosenfeld, Flor de la V le respondió en Intrusos. "A nosotros nos trajeron una información. No estamos agregando absolutamente nada. No me intimida Ana Rosenfeld. No le tengo miedo", exclamó la conductora.

Flor remarcó que no teme tener que enfrentar a la abogada en los Tribuales. "Si tenemos que ir a la Justicia, iremos a la Justicia, con las denunciantes y sus abogados, para que se aclaren las cosas. La Justicia dirá", sentenció.