El fuerte enojo de Lali Espósito al ver una noticia falsa sobre ella: "Es de mal gusto"

Tras la publicación, la actriz citó la nota y posteó: "Esa no es mi casa. Igualmente, medio de mal gusto mostrar la supuesta casa de alguien y cuánta guita supuestamente salió, ¿no? Saludos".

Recordemos que hace un tiempo atrás, Lali se cruzó con Estefi Berardi ya que la panelista difundió información falsa acerca de ella. Frente a esto, la artista no se quedó callada y saltó con los tapones de punta.

"Jajajjaja me reí fuerte porque es un fragmento de la película PERMITIDOS( que si no la vieron la recomiendo) Pero después de reírme me preocupo en pensar que haya gente que "informe" así. Media pila che (me sigo riendo ahora..)", fueron las palabras irónicas de Lali al enterarse del revuelo que había causado la información falsa que dio Berardi.

Lali Espósito

La dura opinión de Lali Espósito tras ser ignorada por los premios Gardel: "Es rari"

A horas de haber lanzado su nuevo trabajo discográfico, LALI, en medio del arrollador éxito que viene cosechando tras haber llenado el estadio de Vélez Sarsfield, Lali Espósito habló en Intrusos (América TV) de la felicidad que vive con su gran presente artístico, aunque no haya obtenido ninguna nominación para la próxima entrega de los premios Gardel.

Entrevistada por Flor de la V y el resto de los intrusos, la actriz y cantante comenzó hablando de su inminente hit Quiénes son? y cómo se gestó la participación de la One Moria Casán, a raíz de su ya icónico latiguillo que le da el título al tema, así como también de todo el trabajo que hay en el detrás de escena para ser ser considerara la actual reina del pop argentina.

Pero en vista de que recientemente se dieron a conocer las ternas de los premios Gardel a la música que tendrá su edición 2023 el próximo 16 de mayo, donde fue ignorada completamente, Guido Zaffora le consultó cuánto le importan los premios de la industria y Lali Espósito fue contundente.

"Los Gardel son nuestros premios y yo soy muy respetuosa... Siempre lo he sido, con los premios Gardel sobre todo. Me recuerdo dándole mucha importancia a nuestros premios, sigo pensando de esa manera", aseguró de entrada la intérprete de Disciplina.

En tanto, agregó directa: "Al final una nominación, uno puede decir en el momento 'che qué rari esto' (al no lograr integrar una terna), pero bueno es lo que se vota y eso no es nunca definitorio en términos artísticos".

Y remató con su habitual humor: "Yo soy muy copada con la música que estoy haciendo, con el género que elijo, y después estará quién lo considera o no. Es súper subjetivo, es rari el mundo premio. Cuando te toca lo disfrutás, y cuando no te quejás...".