El fuerte reclamo de Maxi Guidici a Juliana Diaz en su debut del Bailando 2023: "La estoy pasando mal"

“Marce, déjame decirte, me lo hiciste muy difícil. Me la complicaste un montón porque soy un poquito celoso no y me pusiste a este que mira lo que es, un fachón tremendo y encima cordobés”, comenzó diciendo Maxi.

Juliana Diaz

Lo cierto es que ambos comenzaron un apasionado romance en la casa de Gran Hermano, luego se tomaron un tiempo, y hace un mes decidieron apostar nuevamente a la pareja.

“La estoy pasando mal, la estoy remando en dulce de leche. La bachata no se si la paso. No voy a mirar”, siguió y sin filtro confesó: “Hace un mes que lo ve más que yo, lo franelea más que a mi y me cae a casa golpeada y cansada. Hacemos el amor un décimo de lo que hacíamos antes. La estoy pasando mal”.

La decisión de Juliana Díaz y Maxi Guidici luego de confirmar su reconciliación

Luego de su intenso romance en la casa de Gran Hermano (Telefe), Juliana Diaz y Maxi Guidici habían decidido terminar con su relación. Sin embargo, en los últimos días la ex participante confirmó en las redes de América Tv que estaban juntos de nuevo y habló en exclusiva con Primicias Ya acerca de esta nueva etapa en la pareja.

En el marco del comienzo del Bailando 2023 (América), donde Juliana estará como participante, este medio obtuvo una nota con ambos y contaron todo sobre su reencuentro. “Estoy nerviosa, ansiosa, emocionada, agradecida y feliz. Todas esas emociones juntas. Estamos juntos, de a poquito reencontrándonos en esta nueva etapa fuera de GH, pero queriéndonos un montón y acompañándonos así que súper feliz de que esté acá”, comenzó diciendo la santafesina.

Juliana y Maxi

“Siempre nos llevamos bien, no nos dejamos de llevar nunca, el amor siempre estuvo y está, así que reconstruyendo en un proceso pero todo bien, la verdad que nunca estuvimos mal", sumó Maxi.

En ese sentido, ambos reconocieron que desde su salida del reality todo fue muy rápido, y que ahora tomaron la decisión de manejarse con otros tiempos. "Por el momento vamos a seguir así separados pero tenemos la idea de volver a vivir juntos cuando nos estabilicemos un poquito más cada uno en lo suyo", sostuvo él.

"Nos dimos cuenta que tenemos que tomarnos nuestro tiempo en lo profesional y cada uno con sus espacios creo que es más sano. Seguramente vamos a volver a vivir juntos", agregó Juliana.