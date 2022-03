Internaron de urgencia a Romina Pereiro

La nutricionista, madre de Violeta y Emma, llegó a la clínica con un fuerte dolor en el pecho y se encuentra en observación.

jorge-rial-y-romina-pereirojpg.jpg

Y amplió que la nutricionista seguirá bajo cuidamos médicos en la clínica hasta que le lleguen los resultados de los estudios que le realizaron y ahí se determinará si recibirá el alta y vuelve a su casa o pasará la noche internada.

Romina pasó unos días complicados desde lo anímico después de la trascendencia que tuvo en los medios la noticia de su separación de Rial.

Jorge Rial confirmó hace unos días desde su ciclo radial que se separó de Romina Pereiro, con quien se casó en abril de 2019. "Hoy parece definitivo... no lo sé. Es esto hoy y hay que asumirlo. Y es doloroso", dijo el periodista desde su programa Argenzuela.

Embed

Romina Pereiro habló de la separación de Jorge Rial

La nutricionista Romina Pereiro habló por primera vez de la separación del periodista Jorge Rial. “Bueno, tengo que preguntarte por la separación, además porque Rial lo confirmó en ‘Argenzuela’. ¿Te molestó un poquito que él lo haya confirmado, ¿lo habían consensuado que se iba a hacer públicamente?”, indagó la notera del programa Socios del espectáculo, El Trece.

A lo que Romina evitó dar detalles del tema: “Mirá, los quiero un montón a Rodri y a Adrián… bailé con ellos el vals en mi casamiento, ¿entendés? No me siento cómoda hablando de nada que tenga que ver con lo privado".

"Sé que soy familiar de una persona pública, muy pública. Yo trato de acompañar desde el lado que puedo. Sé que también un poco soy pública y quieren saber, pero no quiero hablar de eso porque me siento incómoda y no me sale”, cerró la nutricionista.