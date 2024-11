El hiriente mensaje de Silvina Escudero en medio del distanciamiento con su hermana Vanina

“Me parece que ella puede obviamente hablar y decir lo que a ella le parezca. De mi lado, mi amor hacia mi hermana está intacto y siempre va a ser así, igual que hacia mis viejos y familia. Es lo más importante para mí en mi vida”, fueron sus palabras.

Así las cosas, parece que el vínculo no mejoró aún y en las últimas horas Silvina hizo una fuerte publicación en sus redes sociales que rápidamente fue asociada al conflicto con Vanina.

"La persona que yo más necesitaba me ensañó a que yo no necesito a nadie”, escribió la participante del Cantando dejando en claro que tras perder el apoyo de su hermana logró afrontar ciertos momentos sola.

Silvina Escudero posteo Vanina

Silvina Escudero reveló por qué dejó de compartir la marca de bikinis con su hermana Vanina

Este miércoles Silvina Escudero volvió a la pista del Cantando 2024 (América) y presentó su nueva colección de bikinis, de la marca que antes compartía con su hermana Vanina.

En este contexto, dado que actualmente las hermanas escudero están distanciadas, Marcelo Polino mencionó: “Parece que la piedra de discordia son las bikinis que les trajo. Porque con la hermana habían ideado juntas el proyecto y después se dividió la empresa….”.

“Es cierto que a principio de año empezamos a trabajar juntas en varios proyectos, las bikinis, también íbamos a ser streaming, teatro….Y después en mayo, junio, nos separamos", reconoció la participante.

En ese sentido, explicó: “Cada una empezó con lo suyo, ella siguió con una cosa y yo con otra. Onda hay, yo con mi hermana laburé toda mi vida y siempre fue mi mejor amiga, la tengo tatuada en mi piel”.

“Pasa en las mejores familias, tampoco se puede tapar el sol con la mano. Ojalá pase pronto la tormenta, es algo que me pone triste, me desencaja, entiendo que me pregunten, pero no sé qué contestar y no quiero decir nada de lugar”, agregó.

Sin embargo, Polino insistió: “Si había una posibilidad de reconciliación, con la presentación de la mallas y ella que quedó afuera, olvídate…”.

“No, ella decidió en mayo abrirse de este negocio y seguir con otro. Yo diría que la tachemos del family day. La amo, es mi hermana y ojalá pase pronto y no se peleen tanto los hermanos", respondió.