El inesperado acercamiento de Indiana Cubero a Manu Urcera en medio de una interna familiar

Sin embargo, en distintas ocasiones la joven demostró las cosas con el piloto estaban en buenos términos y en este caso tuvo un lindo gesto con él a través de sus redes sociales.

Suecede que este fin de semana Urcera tuvo una histórica victoria en la competencia de Turismo Carretera en Neuquén y la reacción de Indiana no pasó desapercibida.

“Y Manu Urcera ganó y le puso like Indiana, la hija más grande de Nicole que vive con su papá”, escribió la cuenta @chismesdeker junto a una captura de la interacción de ambos.

Indiana Cubero like a Manu Urcera

Nicole Neumann expuso el mayor miedo de Manu Urcera como padre primerizo

Nicole Neumann está transitando el último tramo de su primer embarazo junto Manu Urcera y habló con Socios del Espectáculo (El Trece) acerca de cómo viven este momento tan especial que es la dulce espera.

Lo cierto es que aunque ambos están llenos de emoción y expectativa, el piloto está pasando por algo completamente nuevo, ya que diferencia de Nicole, que tiene tres hijas, este es su primer bebé.

“El primerizo es él entonces me gusta que él termine de elegir el nombre, que lo cuente cuando el quiera...", aseguró la modelo y luego se animó a contar algunas intimidades de la pareja.

Por ejemplo, en cuanto a este nuevo rol de Manu Urcera, ella confesó: “Todavía no sabe si se va a animar a cambiar pañales en situación dos, pero lo va a tener que trascender. Vamos a ver qué pasa con eso”.

A su vez, mencionó el momento del parto y comentó: “Primero tenía dudas de estar porque le da un poco de impresión, entonces le dije que entraba mi hermana, porque yo soy miedosa y necesito que alguien me haga el aguante, y ahí me dijo que iba a estar él, que quería disfrutar ese momento y vivir la experiencia. Eso sí, le pedí que no se desmayara”.