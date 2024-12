El inesperado regalo que recibieron Wanda Nara y L-Gante de un vecino del Chateau

A pesar de dichas versiones, parece que el tiempo logró calmar las cosas y en estas fiestas Wanda dejó en claro que todo marchaba en la convivencia de los vecinos al mostrar el inesperado regalo que recibió de otro propietario.

“Me alegra muchísimo tenerlos cerca y es por eso que quiero regalarles estas botellas con nuestro espumante para que disfruten en estas fiestas y brinden por el amor. Quedo a disposición para lo que necesiten”, les escribió el vecino en una carta.

Además, según explicaba la misma, y por los detalles que se logran ver en la imagen, el hombre les entregó varias botellas de una costosa variedad de vodka.

Wanda Nara regalo de un vecino

El estratégico movimiento de Wanda Nara para estropearle el verano a Mauro Icardi y la China Suárez

En medio de la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, mientras que la conductora de Bake Off se muestra feliz y enamorada de L-Gante lo cierto es que ella no tolera que el futbolista haya concretado ahora con la China Suárez, tras el polémico Wandagate de 2021.

Y cuando muchos aseguraban que el futbolista y la actriz ya estarían planeando sus vacaciones juntos en Punta del Este, desde Desayuno Americano (América TV) revelaron que todo se habría complicado por un estratégico movimiento de la mayor de las Nara . “Lo clavaron a Icardi con la casa en Punta del Este. Hay una jugada de ajedrez de último momento”, confió Carlo Salerno.

Así como detalló que “el 25 de diciembre se vencía el plazo de la familia con Mauro y tenían que volver con su mamá”. Pero hete aquí que “Wanda llegó a Uruguay con su madre” y con Kennys Palacios, mientras que “la familia seguía con Icardi”.

Y como resulta que Mauro no puede salir del país con su familia, entonces “se queda en Argentina”. “Las vacaciones de Mauro con la China van a tener que esperar si esto no cambia. Wanda podía sacarlas del país porque el juez la había autorizado, pero él no puede”, detalló el periodista de América.

Fue allí que el periodista recordó que Nara está "odiada" con la relación de Mauro Icardi con la China Suárez. "Ella lo confesó con Susana Giménez, y todo lo que Wanda Nara hizo y hace es por esa relación que no quiere”, concluyó rotundo.