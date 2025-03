El letal descargo de Yanina Latorre contra More Rial: "Tenés el apellido Rial y no te sirve para una v..."

Este jueves, Sálvense quien pueda, Yanina Latorre redobló la puesta y volvió a mencionar a Morena. "Yo no robo, vos viniste a LAM y te quedaste con las carteras de Estefi Berardi y La Enana Feudale. El apellido Latorre lo amo. Vos tenés el de Rial y no te sirvió para una v.... porque tu papá ha sido groso y es un gran periodista", comenzó diciendo.

"Vos dijiste que no estás par atender una caja de un supermercado y preferiste salir a afanar. Yo soy panelista, conductora de mi programa, pero no afano y no necesito que mi marido me vaya a a sacar a la cárcel", siguió.

Y finalizó: "¿Me dan laburo por ser la mujer de Latorre? Seguro. Vos sos la hija de Rial. No te quiere nadie, a donde vas afanás, y tuviste que pedirle a tu papá, que tampoco te soporta, que te saque de la cárcel con Burlando".

Yanina Latorre cruzó con todo a Morena Rial y expuso su costado más oscuro

Yanina Latorre le dedicó un duro tuit a Morena Rial, que hizo referencia a la conductora de Sálvense quien puedaen un posteo en su cuenta de Instagram.

Esta semana, la figura de América TV le pegó a los "periodistas ensobrados" de C5N, donde Jorge Rial tiene su programa, Argenzuela.

En el pase con Gustavo Silvestre en Radio 10, el periodista apuntó, a su vez, contra los periodistas deportivos al afirmar que "no hay periodista más ensobrado que el deportivo".

Rial apuntó a -sin nombrarla- a Yanina Latorre. "Te vas de viaje con tu marido gracias a las prebendas de un importantísimo representante de futbol", lanzó.

La conductora de Sálvense quien pueda le respondió de forma contundente: "¿Tenés que ser tan bajo Rial que, para decirme a mí 'ensobrada', le decís 'ensobrado' a Diego? Mi marido no es periodista deportivo, es el mejor comentarista de futbol que hay en la Argentina y labura honestamente".

Y remató: "Metete conmigo Rial, decime ensobrada a mí, mi marido hizo mucha guita y no recibe sobres de nadie, no hace notas, él solamente analiza partidos y no le chupa el cu... a nadie. Cuando Diego va a transmitir la Champions League, yo me saco el pasaje en avión en primera clase porque me lo puedo pagar".

En su cuenta de Instagram, Morena hizo alusión al descargo de la angelita dedicado a su padre. La mediática eligió contestar una pregunta picante de un seguidor: "¿Qué opinas de lo que dijo Yanina de tu papá en su programa?".

"No miro su programa, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico", respondió la hija de Jorge Rial.

Yanina no se quedó callada. Fiel a su estilo, la conductora citó la historia de More y retrucó: "Prefiero ser una abuela demente y no salir a chorear".