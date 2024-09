El llamativo gesto de Rusherking con Ángela Torres en un avión que generó polémica

"Él tenía plata para pagarse primera para él pero no para Ángela", dijo Adrián Pallares. Ahí una de las panelistas sugirió: "¿Será que no había lugar en el avión?".

La periodista Mariana Brey entonces opinó y fue durísima con el ex de la China Suárez: "Y bueno, pero ponele que no hay lugar... la dejás a ella que vaya a primera y vos te vas a turista".

Por último, en el ciclo de espectáculos mostraron que Rusherking usó un pasamontañas en el aeropuerto para que no lo reconocieran. Molesto ante la actitud, Pallares comentó: "Querés ser una estrella y después no querés que la gente no te reconozca".

¡Muy enamorados! El romántico gesto de Rusherking a Ángela Torres que derritió las redes

Meses atrás, la actriz Ángela Torres blanqueó su relación con el músico Rusherking. Ahora, la joven mostró en las redes sociales el dulce gesto que tuvo su novio antes de la última función de Rent, musical en el que ella actúa.

A través de sus historias de Instagram, Ángela compartió la sorpresa que le preparó el músico en su camarín. "Hoy es mi última función y cuando llegué a mi camarín me encontré con esto. Fue mi novio y estoy derretida”, escribió la artista enamoradísima.

"¿Quieren que me muera?", se preguntó Torres en una segunda historia sobre una foto en la que se la ve sosteniendo un ramo de flores. Rusherking, además, le decoró el camarín con globos en forma de corazón.

La actriz, además, subió un video de ellos dos juntos y escribió: "Te amo, chiquitito".

En Rent, el musical de Jonathan Larson, dirigido por Fer Dente, que se pudo ver en el Teatro Ópera, Ángela encarna a Mimí, una bailarina de pole dance que tiene VIH.

