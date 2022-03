El llanto de Catherine Fulop al irse de Masterchef Celebrity

"No nos conocíamos y me diste un abrazo. Me di cuenta que eras una persona increíble. A partir de ahí cada cosa que hiciste me emocionó. Conectar con tus raíces y país me emocionó. Te pongo en la lista de personajes de Masterchef que no voy a olvidar nunca". explicó movilizado Martitegui.

“A ustedes tres los adopto para mi vida porque son unos maestros", le dijo Catherine Fulop a los tres jurados tras escuchar sus elogios.

Y siguió entre lágrimas: “Me divertí un montón, aprendí, y me encantó la rigurosidad de cada uno de ustedes. Después agradecí que me exigían".

"Lloro, pero de emoción de haber venido a un maravilloso programa en el que ustedes hacen un esfuerzo increíble junto a esta belleza de gente, que desde casa no se ve”, finalizó Fulop.

La fuerte caída de Catherine Fulop en MasterChef Celebrity

En medio de la adrenalina por preparar su plato, Catherine Fulop sufrió un pequeño accidente en MasterChef Celebrity (Telefe).

“Iba a ir a buscar el pionono que estaba en el horno ¡y casi me mato! Me maté”, arrojó la actriz y conductora tras la secuencia que se vio en el ciclo que conduce Santiago del Moro con la corrida hasta su caída en el estudio.