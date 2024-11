El mal momento de Luisa Albinoni en el Cantando 2024: "Hay que salir de igual forma"

Luego, Nacha Guevera comenzó con las devoluciones y remarcó: “¿Estuviste incómoda mami, no?”. Ante eso, la participante confesó: “Estoy totalmente disfónica. Tuve que bajar dos tonos".

“Quiero decir una sola cosita. Yo he estado en otros Cantando y me sorprendió que hoy vino Luisa y me dijo 'vengo de un avión, me tosieron atrás, estoy mal, pero vamos a salir igual'. No me ha pasado nunca, no recibir ni un problema en estos casos”, acotó el coach.

Movilizada por la situación, Luisa aseguró: “Creo que es lo mínimo que puede hacer una persona artista. Hay que salir igual forma. No hay justificación”.

Luisa Albinoni y su partenaire Adrián Ocampo debutaron este martes en la pista del Cantando 2024 (América TV) e interpretaron el clásico A mi manera.

La actriz de cine, teatro y televisión, que deslumbró a todos con su performance, logró que Marcelo Polino, el más exigente de todo el jurado, la puntuara con un 10.

"Cantar este tema creo que nos representa a todos los que estamos en este ambiente, que hacemos las cosas como podemos, no siempre salen bien. Y luchamos a capa y espada hasta lograrlo", expresó la artista.

"Son más los fracasos que los éxitos y de ahí aprendemos, y cuando la canto me acuerdo de todo eso y uno se moviliza muchísimo", remarcó muy emocionada Albinoni.