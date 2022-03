El mal momento de Nazarena Vélez tras ser detenida por la policía

En sus redes sociales Nazarena admitió que había tomado una copa de alcohol cuando brindaron con la producción. “No la llevaron presa, pero le sacaron el auto”, contó sobre el episodio.

En un video con Bárbara, Nazarena reconoció de nuevo el error y afirmó que su hija era más inteligente por no beber al conducir. "Me sacaron el auto pero yo bien calladita la boca porque la cagu...", dijo Nazarena y aclaró que solo fue un copa de vino. Bárbara le reclamó que ahora ella debe hacerse cargo de Thiago: de llevarlo y buscarlo al colegio.

La contundente respuesta de Nazarena Vélez a Jorge Rial

En su debut como panelista en LAM, Nazarena Vélez sorprendió con declaraciones sobre Jorge Rial.

En el ciclo de América TV, Ángel de Brito puso al aire un audio de Jorge Rial en su ciclo radial, donde amenazaba con difundir un chat de Adrián Pallares con un amor oculto.

En medio del debate sobre el tema, Nazarena reveló que llegaron a vincularla sentimentalmente al conductor, pero aclaró que eso nunca fue cierto.

“Nunca salí con Rial. Me ha ayudado muchísimo, pero genera eso de tenerle miedo. Una vez me llamó y me preguntó: '¿Vos medís?'. '1.73', le contesté. 'Bueno, te estoy preparando el cajón', me dijo", recordó Nazarena.

La respuesta del conductor no se hizo esperar.

El periodista estaba conversando al aire con uno de sus columnistas sobre un caso policial y acotó: "No, tampoco que conocía todos los delincuentes. Sino van a decir que soy un mafioso".

"Me dijo mafioso la mujer del un tipo se boleteó por cagar gente", sentenció.

En la emisión del miércoles de LAM, Nazarena le contestó a Rial.

"No me sorprendió lo que dijo", fue lo primero que expresó la angelita.

"Me parece bajo que se meta con la sexualidad de una persona.... Y hoy no me pegó a mí, le pegó a Thiago, que tiene 11 años", agregó Nazarena.

Por último, la actriz habló en nombre de su hijo, fruto de su relación con Fabián Rodríguez. "Gracias a Dios, Thiago perfectamente quién fue su papá. Y no le voy a contestar como él lo haría, metiéndome con una criatura", sentenció.