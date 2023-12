El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi a un año del campeonato del mundo que emocionó a todos

La madre de Ciro, Mateo y Thiago compartió una serie de fotos en un feed de Instagram de aquel glorioso momento en Qatar. "1 año atrás. Feliz 18/12 argentinos", reflejó feliz por el aniversario del título de la Scaloneta luego de vencer por penales a Francia en la final.

messi un año titulo mundial.jpg

Antonela compartió varias imágenes de aquel inolvidable momento donde se la ve con la ansiada Copa del Mundo en sus brazos y los botines color dorado del 10, grabados con los nombres de sus tres hijos y el de su mujer.

Además, también compartió la imagen grabada por todos los argentinos de Messi besando por primera vez el trofeo. Una fecha inolvidable para todo el pueblo argentino.

¡Vamos Argentina!

messi un año titulo mundial 1.jpg

antonela roccuzzo un año titulo mundial.jpg

Aseguran que Antonela Roccuzzo está embarazada: las fotos que alimentan el rumor

Semanas atrás, en una entrevista con Migue Granados en el streaming Olga, Lionel Messi sorprendió a todos con una declaración. La Pulga dijo que le gustaría agrandar la familia e incluso afirmó que quisiera tener una nena.

"Me gustaría tener otro bebé, pero no estamos en la búsqueda. Me gustaría la nena", fueron los dichos del astro del fútbol. Desde entonces, los fanáticos esperan que ese deseo se convierta en realidad.

Hay quienes aseguran que hay indicios de un embarazo. Un gesto que Antonela Roccuzzo repite en algunos posteos en su cuenta de Instagram desataron las especulaciones sobre un bebé en camino.

Sería algo incipiente, pero hay quienes señalan que la botinera hace un esfuerzo por cubrir sus abdomenen varias fotos en dicha red social, lo que hace pensar que trata de evitar que se vea su vientre en público.