El particular detalle que encontró Marcelo Tinelli en el celular del Conejo: "No puedo mostrar"

"¿Por donde se hablan ustedes?", quiso saber entonces el conductor. El joven contestó que intercambian mensajes por WhatsApp y fue ahí cuando a Marcelo se le ocurrió revisar el celular de Alexis.

Si bien este se negó reiteradas veces, el dispositivo llegó a las manos del conductor y se encontró con un extraño detalle: todas las conversaciones con su bailarina estaban borradas.

De todas formas, Tinelli continuó con su búsqueda y parece que llegó a un chat muy comprometedor ya que cuando estaba a punto de abrirlo el participante le arrebató el celular en un microsegundo. "Casi me arranca el dedo, había visto justo algo arriba y me lo sacó. Me dolió", exclamó.

"Tengo conversaciones con mis amigos que no puedo mostrar por eso", se justifico el ex novio de Coti Romero algo avergonzado por su accionar.

Embed

El Conejo habló del beso entre Coti Romero y Marcos Ginocchio e hizo un inesperado pedido

En medio del escándalo por el supuesto beso entre Coti Romero y Marcos Ginocchio, Alexis el Conejo Quiroga rompió el silencio y habló acerca de su amistad con el joven salteño luego de enterarse de este episodio.

Lo cierto es que hace uno días, la ex hermanita, confesó en la pista del Bailando 2023 que se había besado con el ganador de Gran Hermano luego de salir juntos a un boliche. Y según amplió el periodista Ángel de Brito, el encuentro apasionado habría finalizado porque Marcos sintió que eso podría afectar su amistad con Alexis.

“Quiero dejarles este mensaje: debido a que me llegaron muchísimos comentarios y mensajes directos, quiero decirles a todo mi dándome que no lo ataquen a Marcos”, expresó el ex de Coti en su chat de difusión de Instagram

Y agregó: "Yo sigo hablando con él, es más, hablé hasta rato y nada cambio, sigue siendo amigo mío! Si me bancan les pido de corazón que también banquen lo que les pido! Gracias y los quiero muchísimo”.

A su vez, habló en un su canal de streaming acerca de la charla que tuvo con su amigo y remarcó: “Marcos me mandó un mensaje desmintiéndome todo, sigo siendo amigo, y nada más. No me voy a prender a la gilada. Es más, el primo me dijo que cuando venga nos vamos a juntar y más vale que si”.