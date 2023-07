El peligroso accidente que tuvo Fernán Mirás cuando era chico: "Quemé un..."

"A mí me pasó lo mismo a los cuatro años, pero lo que no hice fue lo que vos hiciste después", lanzó el conductor. "¿Vos qué hiciste?", preguntó Dente.

"Yo vi que culpaban a alguien. Había un vecino que se subía por los techos y hacía desastres en la casa de todos. Afanaba, prendía cosas. Yo estaba jugando con fuego, no me di cuenta de que estaba arriba de un colchón. Era un colchón que estaba en un patio techado porque lo iban a tirar. Era el colchón de un cochecito de bebé, era chiquito pero grueso. No sé por qué me puse a hacer algo con fuego arriba de eso y vi que prendía. Yo era chico y para que no se prenda me fui. Si yo no lo veía, no hay fuego", detalló.

"Pasaron fácil como 25 años y además estábamos comiendo con mi familia y dicen 'se acuerdan cuando este hijo de p... quemó el colchón'. Dije 'no fue él, pensé que lo había contado, no fue él, fui yo'. Estaba comiendo y toda la mesa hizo así (se lo quedaron mirando fijo), como si tuvieran un asesino en casa", reveló.

Y para cerrar, a modo de broma, el presentador le preguntó si su vecino estaba preso. "No sabemos, a esta altura es una opción", dijo Mirás.

Luisa Albinoni contó su emotiva historia de adopción: "Era mi sueño ser mamá"

Luisa Albinoni contó este miércoles su emotiva historia de adopción en Noche al Dente (América TV). "Es mi motor", dijo sobre su hija Verónica.

"Después de que perdí mi último embarazo a los 52 años yo tomé esa decisión. Esa decisión hizo que terminara con mi última pareja porque él no estaba de acuerdo con la adopción. Pero yo ya había perdido embarazos, y había perdido un hijo a los 19 años que nació, y yo quería ser mamá. Era mi sueño ser mamá. Y llegó a mi vida esta cosa hermosa, Verito", contó a corazón abierto.

"¿Y cómo la conociste a Verónica?", le preguntó Fer Dente a la actriz. "Yo era madrina del hogar, soy madrina de varios hogares. Y sin saber que iba a ser mi hija yo la había recibido a ella de bebé con sus hermanitos. Un buen día me llamaron cuando le decretaron el estado de abandono, ella tenía cinco añitos, me llamaron del juzgado, para ver si yo aceptaba la guarda", detalló.

"Yo no entendía nada, a mí me entraron a pasar las caras de todos los chicos, había tantos chicos que no tenía idea quién podía ser. Metí en el bolso cualquier cosa, nada sirvió, salí como una loca", agregó.

"Para ser aceptada... porque era una época difícil, yo era monoparental, estaba sola, ahora es más fácil. Ahora incluso adoptan las parejas homosexuales y es bárbaro eso... hay una libertad. Los chicos lo que necesitan es amor, todo lo demás no sirve, son pavadas de la sociedad", reflexionó sobre la maternidad.

En otra parte de la entrevista recordó: "Me acuerdo de que me había cortado el pelo, me había sacado el esmalte, no me pintaba, para dar una buena impresión con el juez, ya que todos me conocían. Lo primero que ella me dijo cuando vio mis películas, no me decía mami de entrada, fue: 'señora Luisa, píntese las uñas de rojo y déjese el pelo largo de nuevo'. Porque le gustaba cómo me veía en las películas. Tardó en decirme mamá, el día que me dijo mamá fue el día más feliz de mi vida, es mi motor".