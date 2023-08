El picante ida y vuelta entre Fede Bal y Estefi Berardi ¿más que amigos?

“Ay… que observador, a mí no me dijiste nada del corte", bromeó entonces Pampito y Estefi decidió redoblar la puesta. "¿Te gusta cómo me queda para el costado? Quiero saber…", soltó.

“Si, para mí es el nuevo look que tenés que usar, me parece que se te ve distinta la cara, me gusta”, sostuvo Fede y con una sonrisa Estefi contestó: "Me encanta, gracias".

Fue ahí cuando, tras el particular ida y vuelta, Pampito sugirió: "Después dicen que son amigos y la gente les tiene que creer..."

Estefi Berardi enfrentó filosa a Carmen Barbieri por sus dichos sobre el supuesto affaire con Fede Bal

Luego de la visita de Carmen Barbieri a Intrusos (América), donde se refirió al supuesto affaire de Estefi Berardi y Fede Bal, la panelista la enfrentó de forma filosa en Mañanísima (Ciudad Magazine), programa que tienen juntas, y la conductora decidió disculparse.

"¿Les crees a Estefi y Fede?", le había consultado Pampito a Carmen en Intrusos y la misma respondió que no. Al ver el tape, Estefi le hizo en primer lugar un reproche a su compañero de programa y soltó: "La pregunta la hiciste vos wacho, que mete púa Pampito...¿me estás jodiendo?"

Fue ahí cuando el periodista se atajó y culpando a Carmen aseguró: "Yo hice una pregunta nada más, ella podría haber respondido que si les creía.."

En ese sentido, Berardi continuó con su descargo y expresó: "A mi me da igual lo que responda, lo único que falta es que tenga que explicar quién pasa por mi cama o quién no pasa. Que gracioso, siglo XXI".

Finalmente, ante la situación, Carmen decidió hacer un mea culpa y reconoció: "Estoy arrepentida, fue una bromita, le pedí disculpas. Era muy buena la nota, pero era pesada y cuando me preguntaron me salió decirlo porque pensé que estaba en mi programa, después ví que no".