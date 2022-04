El radical cambio de look de Lali Espósito que estrenará en los Premios Platino

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LALI (@lalioficial)

Así, acostumbrada a cambiar su imagen según sus producciones artísticas se lo requieran, en las últimas horas Lali Espósito decidió dejar atrás el castaño con mechas rubias que traía para pasar a un morocho rabioso. Así, entonces, se la verá en la noche del domingo cuando se ponga al frente de la esperada gala que tendrá muchos argentinos participando de la fiesta dedicada al séptimo arte.

Lali Espósito morocha premios platino 2022.jpg El nuevo look que lucirá Lali Espósito en la gala de los Premios Platino el domingo 1° de mayo, que podrá verse por América TV.

Mercedes Morán, Nancy Dupláa y Claudia Piñeiro son algunos de los compatriotas que dirán presente dado que la serie El Reino compite por una estatuilla. En tanto, también asistirán como invitados especiales Guillermo Francella, Cecilia Roth, China Suarez, Ernesto Alterio y Eleonora Wexler entre otras figuras argentinas.

Premios Platino 2022: conocé a todos los nominados

Se vienen los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano en su IX Edición. La gala se celebrará el próximo 1 de mayo en Madrid y será retransmitida por las televisiones de toda Iberoamérica. En Argentina, se verá por la pantalla de América. La película El buen patrón parte con 11 nominaciones, mientras que, en el apartado televisivo, la serie argentina El reino obtiene 6 candidaturas.

Promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) y la colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, los Premios Platino aúnan a los grandes talentos de las industrias de los 23 países iberoamericanos para ensalzar a las producciones y a los creadores más destacados de cada año con veintidós galardones y un Premio Platino de Honor.

Premios Platino Lali Espósito será la conductora femenina de los Premios Platino este domingo 1° de Mayo, que podrán verse desde la pantalla de América TV.

Desde su primera edición en 2014, trabajan en la difusión del cine iberoamericano, para que los éxitos que se consiguen en los festivales más prestigiosos se traduzcan también en excelentes resultados en las salas comerciales y que nuestro cine tenga la distribución que se merece.

El actor español Miguel Ángel Muñoz junto a la actriz y cantante Lali Espósito serán los encargados de conducir la gala el próximo 1° de mayo.

Todos los nominados a los Premios Platino 2022:

Mejor película de ficción

El buen patrón

Madres paralelas

Maixabel

Noche de fuego

Mejor dirección

Fernando León de Aranoa

Iciar Bollaín

Pedro Almodóvar

Tatiana Huezo

Mejor interpretación masculina

Eduard Fernández

Javier Bardem

Luis Tosar

Rodrigo Santoro

Mejor interpretación femenina

Ángela Molina

Blanca Portillo

Ilse Salas

Penélope Cruz

Mejor interpretación masculina de reparto

Alfredo Castro

Christian Malheiros

Manolo Solo

Urko Olazábal

Mejor interpretación femenina de reparto

Aitana Sánchez-Gijón

Almudena Amor

Ana Cristina Ordóñez González

Milena Smit

Mejor película de animación

Ainbo, la guerrera del amazonas

Bob cuspe: nós não gostamos de gente

Salvar el árbol (Zutik!)

Valentina

Mejor película documental

100 días con la tata

A última floresta

Quién lo impide

Rita Moreno: just a girl who decided to go for it

Mejor ópera prima de ficción

Clara sola

Karnawal

Libertad

Sin señas particulares

Premio al cine y a la educación en valores

Los lobos

Maixabel

Mediterráneo

Yo nena, yo princesa

Mejor música original

Alberto Iglesias

César López

Kenji Kishi Leopo

Zeltia Montes

Mejor Guion

Abner Benaim

Fernando León de Aranoa

Henrique Dos Santos, Aly Muritiba

Iciar Bollaín, Isa Campo

Mejor dirección de montaje

Germano de Oliveira

Nacho Ruiz Capillas

Vanessa Marimbert

Yordi Capó, Carlos Espinoza, Samuel Kishi

Mejor dirección de arte

Angélica Perea

Antxón Gómez

César Macarrón

Sandra Flores, Alejandra García

Mejor dirección de fotografía

Kiko de la Rica

Pau Esteve Birba

Sayombhu Mukdeepro

Sophie Winqvist

Mejor dirección de sonido

Carlos García

Iván Marín, Pelayo Gutiérrez, Valeria Arcieri

Lía Camargo

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica

El reino

Isabel

Luis Miguel: la serie

Narcos: México

Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie

Chino Darín

Darío Grandinetti

Diego Boneta

Javier Cámara

Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

Candela Peña

Daniela Ramírez

Maribel Verdú

Mercedes Morán

Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

Alberto San Juan

Enriq Auquer

Joaquín Furriel

Karra Elejalde

Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

María Pujalte

Najwa Nimri

Nancy Dupláa

Rosa María Bianchi

Mejor creador de miniserie o teleserie

Alejandro Amenábar

Juan José Campanella

Marcelo Piñeyro, Claudia Piñeiro

Pepe Coira