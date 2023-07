El verdadero motivo por el que Romina Uhrig se bajó de LAM y dejó de ser angelita

Ahí, Rodolfo Castañares, el papá de Nacho, quien también estaba en esa entrevista, acotó -por LAM- que "estos formatos de programa son también formatos de bronca". Uhrig le respondió: "No se dan cuenta de que es feo, que a algunos de ellos se los acuse de algo feo".

En LAM, Ángel de Brito, después del tape, se preguntó: "¿Qué te hicimos por detrás, Romina Uhrig? La charla la tuvimos en persona, acá, se fue lo más bien, la llamamos para ser angelita, dijo 'sí, voy'. Y después no explicó por qué no venía".

"Hasta la marcha peronista venía, después de ahí se ve que se enculó", expresó el conductor. "Pero aparte siendo peronista no sé por qué te vas a enojar", reflexionó Marcela Feudale.

Resulta que el conductor del programa de América TV había anunciado en sus redes que Uhrig iba a ser angelita y de fondo había puesto la Marcha Peronista.

La exdiputada, que tiene una postura política ligada al oficialismo, le escribió por privado a Ángel y le dijo: "Sos tremendo. Dejá de pelearme". "¿Y cuál es la pelea?", le respondió el presentador. "¿Hace falta la Marcha Peronista?", le preguntó la ex Gran Hermano. De Brito, irónico, le contestó: "¿No sos peronista?".

Romina Uhrig se quebró tras anunciar que se separó de Walter Festa

Este viernes, Romina Uhrig se quebró en el piso de Intrusos (América TV) al hablar de su relación con Walter Festa. La ex Gran Hermano 2022 confirmó que se separó del ex intendente de Moreno.

“¿Estás separada? Tus fans dicen que hace mucho no subís fotos con Walter”, le preguntó Pampito y la invitada no esquivó el tema. "Sí, me separé”,reconoció y recordó las idas y vueltas que tuvieron con su pareja.

"Cuando entré en la casa, nos separamos porque no veíamos muy bien", rememoró la ex diputada en el ciclo de Flor de la V. Romina Uhrig mencionó que, cuando salió del reality, decidió volver a apostar a la relación: "Alfa me dijo: 'te va a esperar afuera'. Y sí, me estaba esperando".

Walter Festa y Romina Uhrig1 .jpg

Muy movilizada por la situación, la ex GH indicó que, esta vez, fue ella quien tomó la determinación de distanciarse. "Esta vez fue decisión que tomé yo. No nos podemos poner de acuerdo en un montón de cosas", remarcó.

Al finalizar, Romina Uhrig resacó los buenos momentos que compartieron juntos. "Estuve 8 años con Walter, vivimos cosas hermosas, pero ya está", concluyó.