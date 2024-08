El video del mal momento de Rosina Beltrán en pleno aire: "Qué pregunta de mier.."

Y la ex GH reaccionó al instante totalmente sorprendida: "Pará, me estás dejando descolocada. ¡Qué pregunta de mier..!". "Porque se hablaba de que eras como muy infantil, por decirlo de algún modo, y como que existió cierto diagnóstico...", fundamentó su consulta la panelista.

Embed

A lo que Rosina Beltrán explicó: "No, la realidad es que no. Me estoy enterando acá. Sí tengo mi lado de inocente, infantil, y me encanta tenerlo y ojalá lo pueda conservar toda mi vida. Pero no, no hay ningún diagnóstico la verdad".

Sobre los comentarios sobre ella que observa tras su paso por el reality, expresó: "La gente habla muchas cosas. Se dicen muchas cosas horribles. Por favor, hay que tener mucha consideración con las cosas… Ya estoy curada de espanto, se dicen muchas cosas".

"Te tenés que adaptar, no te queda otra. No tengo Twitter, me dijeron que ahí te dan con un caño. Y en Instagram me sigue la gente que quiere consumir mi contenido, entonces ahí casi siempre tengo comentarios lindos", indicó Rosina sobre si la afectan o no esos comentarios.

Y cerró: "A veces si sale alguna nota en algún portal, ahí sí la gente te tira algún hate, pero no me influye mucho realmente. Pocos temas me afectaron desde que salí de la casa, que cada uno diga lo que quiera, yo sé quién soy".

rosina beltran.jpg

Rosina Beltrán de Gran Hermano mostró el doloroso video del tatuaje en el labio: "Seguí mi corazonada"

Rosina Beltrán de Gran Hermano 2023 mostró el video del tatuaje que se hizo hace exactamente un año en una zona particular de su cuerpo y mostró cómo sufrió durante la sesión.

La uruguaya mostró cómo fue el doloroso tatuaje que se hizo en la boca donde se animó a tatuarse la palabra éxito en la parte interior de su labio inferior.

“Hoy hace un año exacto que me hice este tatuaje. Aún no sé cómo me dio. Seguí mi corazonada del momento, jaja”, describió Rosina Beltrán en una historia que subió a Instagram.

Embed

La morocha compartió el momento en que se encontraba en la sesión del tattoo y hasta incluso se le escapa un insulto sobre el final por cómo le dolía y respiraba profundo para soportar las agujas.

“Un año exacto que lo tengo, ustedes ya lo conocen. Me acuerdo que lo tuve que repasar, porque a la semana se me había borrado y me quedó. Esperemos que me dure, por muchos años más”, dijo luego Rosina mostrando cómo quedó su tatuaje en la boca.

La uruguaya quedó eliminada de la casa de Gran Hermano 2023 en mayo de este año con casi el 60 por ciento de los votos del público en una apasionante definición con Catalina Gorostidi.

Una vez fuera del reality, Rosina siguió adelante con su carrera de modelaje y se muestra muy activa desde las redes sociales en constante comunicación con sus seguidores.