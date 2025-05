El video hot de Lali Espósito que se hizo viral y despertó polémica: "Un montón"

En la red social X, tomó trascendencia una jugada coreografía de Lali con uno de sus bailarines en una de las canciones, donde se mostraron muy cerca y simulando distintas poses eróticas.

En apenas unas horas, el video tuvo casi 3 millones de reproducciones en X y forma parte del momento en que la artista cantó Ahora, uno de sus hits más sensuales de su disco, en medio de la gran ovación del público.

En este sentido, la coreografía musical al límite de Lali Espósito despertó algunas críticas desde las redes sociales entre los usuarios, mientras que otros la bancaron.

"Les parece bien que niñas entre 8 y 15 años vean esto? Fundamenten. Ni hablar de las otras artistas mujeres que siguen la misma línea", "La cantidad de público infantil que la sigue. ¡Que peligroso, que triste!", "Ideal para la familia", "Me parece un montón, pero más que nada por las niñas que fueron a verlas", "Gente… Madonna lo hacía en los 80. No nos vamos a espantar 40 años después…", "Que enana sexi, que bestia, que mujeron, chorrea sensualidad. La amo. 100% hincha tuyo Lalita", observaron algunos usuarios entre críticas y apoyo a Lali Espósito por su jugada coreo.

lali esposito velez coreografia hot.jpg

El romántico posteo de Pedro Rosemblat para Lali Espósito tras su show en Vélez: "Viva Lali"

Pedro Rosemblat compartió este domingo un romántico mensaje para Lali Espósito luego de haber dado el primero de sus dos recitales en el Estadio Vélez Sarsfield.

“En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo. No hay fecha, pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer. La luz le rebota diferente”, comenzó escribiendo el fundador del streaming Gelatina en una historia de Instagram.

“El día en que se repartieron las virtudes llegó temprano. Se las llevó todas. La fuerza, el carisma, el talento, la belleza. Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas”, siguió.

Y siguió: “Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices, cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia”.

Por último, Rosemblat expresó: “Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte”.