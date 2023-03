El video con que Mica Viciconte descubrió la razón por la que su hijo Luca escupía la comida

Embed

"Hace unos días me preguntaba porque @lucacubero escupía cuando comía o tomaba agua y ahora entiendo por qué jajaja", comentó en su posteo la ex Combate.

"@cubero.allegra podes no enseñarle eso aunque tengo que admitir que me encanta verlos así felices ", le dijo la rubia a una de las hijas de Fabián Cubero.

Y cerró destacando el lazo entre ambos: "#AmorDeHermanos". Cabe recordar que las tres hijas del ex futbolista con la modelo Nicole Neumann -Indiana, Allegra y Sienna- tienen un gran vínculo con su hermanito más chico.

luca allegra.jpg

Desgarradora despedida de Mica Viciconte a Bárbara Oliver, la nuera de Ramón Díaz

Michael Díaz, el hijo del entrenador de fútbol Ramón Díaz, tuvo un accidente fatal el martes 14 de marzo en la Ruta 5, a la altura del partido de 9 de Julio, en el que murieron su esposa, Bárbara Oliver, y el conductor del otro vehículo, Aldo Tobita Flaqué.

A unos días de aquel fatal episodio, Mica Viciconte abrió su corazón y con mucho dolor despidió a su gran amiga, Bárbara, con quien compartió muchos momentos de su vida y las unía una fuerte amistad hace años.

"Nos conocíamos de Mar del hace muchos años y nuestra amistad se hizo mucho más fuerte cuando empezamos a vivir juntas en la resi, vivimos tantos pero tantos momentos juntas, salidas, trabajos, entrenamientos, charlas hasta cualquier hora,risas , llantos y más y hoy me cuesta creer que no estés", comenzó la modelo su posteo en Instagram.

mica viciconte diaz.jpg

"Por qué te fuiste así, tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir. Porque la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto, una mujer alegre, compañera, laburadora, una madre increíble y una familia hermosa", siguió conmovida.

Y explicó: "No quiero caer, me cuesta entender, no encuentro respuesta a muchas preguntas que me hago todo el tiempo. Milo va a estar rodeado de mucho amor y contenido por todos los que lo quieren".

"Amiga donde sea que estés ,te voy a extrañar muchísimo y recordar siempre y Luca va a saber lo hermosa persona y excelente amiga que éramos. #BarbyTeVoyAExtrañar", comentó con mucho dolor Mica Viciconte, con varias fotos junto a su gran amiga.

Y sobre el final, aclaró: "No suelo hacer este tipo de publicaciones pero de alguna manera quiero que sepan que tenía una amiga INCREIBLE Y despedirte como te lo mereces".