Emily Lucius rompió el silencio: "No me arrepiento de..."

La morocha visitó Socios del espectáculo y decidió romper el silencio. “No, no me arrepiento. Si quizás, como todos somos seres humanos, nos podemos equivocar”, dijo en el piso del programa.

“Si herí a alguien vuelvo a extender mis disculpas, pero ya lo hice personalmente y eso es lo más importante porque me lo recepcionaron y disculparon”, agregó.

“Lo hice en el programa, cuando salí y en el comunicado de las redes. Estoy tranquila porque me disculpé y no hice nada con malicia”, insistió la instagramer.

Pero, Karina Lavícola decidió ir por más: “¿A quién le pediste perdón?”, y Lucius contestó: “No me acuerdo, pedí bastantes disculpas a quienes les tenía que pedir”.

Emily Lucius, tras su paso por El hotel de los famosos: "Lloro todos los días"

Emily Lucius recibió una ola de críticas y ataques en las redes luego de su paso por El hotel de los famosos. La influencer fue duramente cuestionada por los fanáticos del programa por haberse enfrentado con Locho Loccisano. Desde que salió del hotel, Emily tuvo que refugiarse de la exposición mediática para evitar colapsar.

Este lunes, Emily habló en LAM y reveló que le llevó tiempo reponerse después de recibir tantas críticas. "Desde que salí del hotel todos los días lloro. Es un angustia muy grande la que siento. Estuve en cama y con contención de mi familia", detalló.

Emily remarcó que, a dos meses de su salida el programa, recién ahora siente que logró encontrar un equilibrio. "Salí hace dos meses. El primer mes, bajé mucho de peso, estaba con angustia y tristeza. No entendía que lo que pasó dentro del hotel fue una competencia", añadió.

Por último, la ex figura del hotel del los famosos resaltó que no quiere entrar en conflicto con ninguno de sus ex compañeros. "Ya está. Fue una competencia. Ya terminó", sentenció.