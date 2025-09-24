Estancia, tres días y cientos de invitados: cómo será el lujoso casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Y explicó sobre la gran celebración que preparan y de la cual los invitados podrán quedarse a descansar para seguir con la celebración: "27 familias duermen en el lugar, sale 200 dólares la noche. Es un lugar colonial con una reserva ecológica divina".

"Rufina (hija de Cabré y la China Suárez) y la novia vestidas por Ana Pugliesi. El sábado es la fiesta, sigue domingo y lunes", indicó Daniel Casalnovo.

Y evitó adelantar detalles del traje que lucirá el galán para dar el sí con su novia Rocío Pardo: "Respeto mucho al novio cuando me plantea una idea y me pidió por favor que no revele el color".

Hace poco la actriz había subido una imagen en las redes con la primera prueba del vestido de novia que lucirá para ese gran momento en su vida: "Adivinen quién tuvo la primera prueba", destacó emocionada.

Cómo es la historia de amor de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Nicolás Cabré y Rocío Pardo están en pareja desde principios de 2024, habiéndose conocido durante la temporada teatral de ese mismo año en Córdoba. El actor protagonizaba la obra Los mosqueteros del rey y ella formaba parte del elenco de Pabellón Tornú.

Su relación se hizo pública en febrero de 2024, y en abril de ese año Cabré oficializó su noviazgo con Rocío. Desde entonces, han compartido muchos momentos juntos, incluyendo viajes y la convivencia, y se comprometieron en diciembre de 2024 durante un viaje a Punta Cana que también incluyó a la hija de él, Rufina, fruto de su relación con la China Suárez.

La historia de amor comenzó en un ambiente artístico donde coincidieron frecuentemente. Rocío Pardo, quien tiene un fuerte vínculo con el teatro y es hija del productor Miguel Pardo, ha descrito a Nicolás como alguien bienhumorado, familiero, deportista y romántico.

La pareja busca mantener su relación alejada del ruido mediático y planea casarse a fines de 2025 en una ceremonia íntima con familiares y amigos cercanos. Mientras tanto, conviven desde el inicio de su relación, construyendo un vínculo sano y estable.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo están juntos desde hace más de un año, desde principios de 2024, con un amor que nació en el trabajo teatral y que ha evolucionado hacia un compromiso firme con planes de boda para este año.