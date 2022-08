Estefanía Berardi reveló cuánto le sale el tratamiento para congelar óvulos

“Es una mujer joven pensando en un futuro cuando quiera ser mamá, pero en este momento está trabajando muchísimo. La pareja está bien, pero quiere tener seguridad”, aseguró la conductora sobre el deseo de la también panelista de LAM, América Tv.

Estefanía Berardi contó detalles del tratamiento que inició para congelar óvulos

El martes, a su regreso al programa, Estefanía Berardi dio detalles de cuánto dinero le sale el tratamiento para congelar sus óvulos y que Alejandra Maglietti la aconsejó sobre el tema desde su experiencia.

“Es la forma de, si queremos ser mamás en un futuro, poder programar ese deseo; en mi caso no siento que sea ahora porque estoy con mucho trabajo, pero sí es algo que me gustaría más adelante. Tal vez no los use, no es que sí o sí los tenés que usar, pero los tenés que seguir manteniendo”, indicó la panelista, que está en pareja.

Y afirmó sobre el tratamiento en sí: ”Estoy tomando unos medicamentos y me estoy dando unas inyecciones, aunque hay una pastilla particular que no la tomé porque da sueño, así que esa la tomo al llegar a casa; pero me estoy preparando. Y tampoco sé cuándo va a ser porque la médica te va haciendo controles. Tengo que ir cada tanto y me hace ecografías para detectar el momento más óptimo”.

Estefanía Berardi reveló que el costo del tratamiento es de 800 dólares y que las medicaciones son aparte: “El monto es en dólares, que es al oficial igualmente y eso hace la diferencia, pero también lo podes pagar en pesos, y en este centro al que fui yo había tres cuotas sin interés. El precio total sin la medicación es de 800 dólares, y eso te incluye un año de mantenimiento".

Además, aclaró que la renovación para mantener cada año el banco de óvulos congelados cuesta 300 dólares: “La medicación se paga aparte, que es cara, porque sale alrededor de 140.000 pesos, las jeringas y las inyecciones”, cerró la panelista.