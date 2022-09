Estefi Berardi reveló el trágico hecho que marcó su vida para siempre

Mientras las angelitas debatían sobre los momentos más dolorosos de sus vidas, luego de que Nazarena Vélez recuerde el suicidio de Fabián Rodríguez, Estefi tomó la palabra y dijo: "Las personas que se suicidan no avisan por lo general, no dan señales. A mí me pasó con mi abuelo. Yo tenía 13 años", y sorprendió a sus compañeras.