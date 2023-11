Fede Bal estaría viviendo un noviazgo con una misteriosa chica

Embed

La panelista indicó que ella es cercana a la mujer a la cual Fede le confesó su situación sentimental. “Le dijo a una de las chicas que está de novio. Con ese título. Se lo confesó a una chica, ¡imagínense! Esta chica es hermosa, se la tendría que haber levantado, conociéndolo a él. Hubiera dicho que está soltero y todo porque ella es muy linda. Parece que sí, que está de novio y lo confesó de su boca a esta muchacha que yo conozco. Es insólito”, remarcó.

Tras separarse de Sofía Aldrey, el hijo de Carmen Barbieri dejó en claro que, por el momento, prefiere la soltería. "No creo que exista el amor para toda la vida, no creo en la monogamia. Estoy queriéndome a mí, enganchándome con esto de estar soltero", sentenció en una nota con República Z.



Fede Bal reveló los motivos de su fuerte enojo con Ángel de Brito y por qué no irá a LAM

Este jueves, Fede Bal visitó Mañanísima, el programa que conduce su madre en la pantalla de El Trece, y sorprendió a todos al afirmar que nunca más irá a LAM, luego de la interna que se generó con Ángel de Brito, acusándolo incluso de "extorsionador".

Lo cierto es que hasta el mes de julio la relación del hijo de Carmen Barbieri con el conductor de América TV era buena y más que cordial. Tan es así que en el after de la fiesta de los Martín Fierro, Fede le dio a De Brito un par de anteojos de sol, lo que terminó generando el motivo del enojo de Bal.

"Le di los anteojos y le dije “¡mirá qué lindos te quedan! Te los dejo un rato. Un mes te los presto. Él se los quedó para siempre. Él quiere que vaya al programa, pero no está en mis planes ir al programa", explicó Fede. Y ante la sorpresa de todos, Estefi Berardi preguntó "¿Te está extorsionando?", a lo que Bal respondió sin filtro que "Es una extorsión completamente" y se jactó de haberse comprado unos nuevos.

Fue allí cuando Lucas Bertero, otro de los panelistas del programa, remarcó la frase "como no tengo en mis planes ir al programa..." de Federico y le pidió que amplíe sus dichos, mientras Carmen le aconsejó: "Decí por ahora, porque después vas y sos un panqueque".

Pero Fede Bal fue contundente y rotundo al afirmar que su decisión es "para siempre", argumentando que "Cuando hay una maldad ahí atrás, una cosa de buscar...", refiriéndose a algunos comentarios del conductor de LAM hacia él y hacia su madre que calificó de "muy feas" que hicieron que decidiese tomar una distancia total.

"Yo no genero enojos, porque para que uno esté enojado tiene que tener un vínculo. Y no mando cartas documentos. Pero no", concluyó Bal dando por terminado el tema.