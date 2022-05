Fede Bal le pidió casamiento a su novia ¿y luego se arrepintió?

"¿Le pediste casamiento?", le preguntó el cronista del ciclo de Ángel de Brito. "Sí, pero fue en un estado post operatorio.... Con la morfina un poco arriba... me abrazó, la vi emocionada y sentí la necesidad de pedírselo", comentó Fede.

Después de ese momento romántico, Sofía le dijo que todo le parecía muy apresurado y el actor coincidió. "Me dijo 'después lo hablamos bien' y verdad que habla bien de ella porque otra me dice 'dale, firmá acá'", detalló el hijo de Carmen Barbieri.

Finalmente, Fede aclaró que no descarta pasar por el altar algún día, aunque por ahora no hay fecha. "Yo sé que a ella le gusta y tiene muchas ganas. Yo no tanto, pero está buenísimo hacerlo por alguien que amás", sentenció.

El video completo del accidente de Fede Bal en Brasil

El sábado en Resto del mundo (El Trece), Fede Bal relató cómo fue el accidente que sufrió en Paraty, Río de Janeiro.

En el programa mostraron por primera vez los videos que grabaron cuando el actor se cayó mientras estaba arriba de un parapente con motor.

"Me fracturé la nariz, me romí un pómulo, me caí al piso y me cayó arriba todo el motor, entonces me fracturé en tres partes el antebrazo. Era una película de terror, no sé cómo explicar la sangre que salía”, comentó Fede desde el hospital, horas después del tremendo hecho.