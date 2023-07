Feroz contienda entre Alejandro Cipolla y Elba Marcovecchio por la denuncia de Morena Rial contra Ángel de Brito

Embed

Elba señaló que ir por la vía judicial contra Ángel le parecía un mal consejo de parte de él para con su clienta. "Usted la lleva a esta aventura judicial. Iniciar una acción de calumnias e injurias contra Ángel, realmente, me parece aventurado", sostuvo.

"¿Y qué le tendría que haber recomendado?", retrucó Alejandro. "No, doctor, uno inicia un proceso, en la medida que la legislación lo avala", añadió la panelita de DDM.

"Yo creo que la Justicia criminal no está para sentarse y tratar una tema de una chica que fue invitada a un programa y quiere demandar al conductor", siguió Elba. "¿Esto está en el código penal o no? Capaz tengo uno desactualizado", respondió el abogado.

Firme en su postura, Cipolla aseguró que seguirá adelante con la demanda de Morena. "Usted da por hecho que ganó la causa, que ya hay sentencia. ¿Usted hace futurología", concluyó, contundente.

Morena Rial

Cómo es el departamento que Luis Ventura le ofreció a Morena en medio de su pelea con Jorge Rial

Recientemente Luis Ventura reveló en varios programas de televisión que Morena Rial se comunicó con él muy angustiada, al punto que le transmitió su desesperación ante la posibilidad de quedar en situación de calle junto a su hijo Francesco Benicio.

Lo cierto es que la influencer debe unos 6200 dólares de alquiler y su padre, Jorge Rial, que sería el responsable de la deuda debido a que él habría firmado el contrato de alquiler no estaría dispuesto a pagarlos, tras el conflicto familiar luego de las intimidades familiares que Morena ventiló en los medios.

Es así que en medio de esta situación, Ventura confió en la mesa de Polémica en el bar (América TV) que le ofreció un plan B, si es que efectivamente queda sin vivienda. Se trata de un departamento que el presidente de APTRA tiene en Lanús, y que el periodista usa como oficina.

Morena Rial está preocupada por la deuda de su vivienda -captura mesa Polémica en el bar.jpg

"Está preocupada en cuanto a la vivienda. Hay una deuda y si no se paga, [habrá] desalojo" relató Luis Ventura ante la consulta de Marcela Tinayre en el programa de las noches de América TV.

Fue allí que aseguró "Yo le ofrecí la oficina mía que tengo en Lanús", e inmediatamente Flavio Mendoza intervino arriesgando que More no va a ir a vivir a Lanús, por lo que Ventura reconoció: "No sé si es a lo que ella está acostumbrada", remarcando que siempre se movió en zona norte pero dejó en claro que está dispuesto a tenderle una mano a ella y su hijo.