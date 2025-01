Feroz respuesta de la mamá de L-Gante tras los despectivos dichos de Mauro Icardi sobre su hijo

“Esto lo vengo escuchando, cómo lo tratan de villero, y yo pienso que es gente que no sabe lo que es ser un villero ni cómo es vivir en una villa”, expresó la mamá de L-Gante en el programa de Carmen Barbieri.

“Hay mucho prejuicio”, señaló el periodista Federico Seeber. “Es una forma de querer humillar”, remarcó Claudia Valenzuela.

“Icardi reniega de sus orígenes porque él no viene de una familia millonaria. Es un tipo de Rosario de familia trabajadora. Además, si vinier ade una cuna de oro, tampoco tiene por qué ser despectivo”, opinó Lucas Bertero, indignado.

Ante esa observación, Claudia Valenzuela fue tajante. “Como mamá me duele y me da bronca. Con él prefiero no tocar el tema para no echar más leña al fuego y porque prefiero dejarlo pasar”, sentenció.

La mamá de L-Gante y el papá de Wanda Nara de carnaval y súper cómplices: fotos y video

La madre de L-Gante, Claudia Valenzuela, y el padre de Wanda Nara, Andrés Nara, se mostraron a pura diversión y muy buena onda el fin de semana en el carnaval de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Ambos se ubicaron en uno de los palcos preferenciales del lugar, bien cerca del desfile, y comieron hamburguesas, bailaron y tomaron champagne al ritmo festivo de las comparsas.

Tras la reciente reconciliación de Wanda y Elian Valenzuela, todas las miradas fueron para Claudia y Andrés, quienes se refirieron a la posibilidad de que sus hijos formen una familia.

Ambos se mostraron proclives a respaldar un hijo entre Wanda y L-Gante, lo que los uniría para siempre como familia. Andrés Nara destacó que si Wanda alguna vez tienen algún hijo en común con Elian, "la va a acompañar".

Claudia por su parte también aseguró que también le daría la bienvenida a un pequeño hijo del cantante y Nara a su familia en caso que eso ocurra.

La madre de L-Gante y el papá de Wanda Nara pasaron así una gran noche de verano a puro ritmo y disfrutaron de todo el baile y la diversión del famoso carnaval de Gualeguaychú.

Mirá las fotos de Claudia Valenzuela y Andrés Nara bien divertidos en el carnaval.

andres nara claudia valenzuela 7.jpg

andres nara claudia valenzuela 5.jpg