Filtran el motivo que llevó a L-Gante a su preocupante comunicado en medio del viaje con Wanda Nara

“Nunca voy a bajar los brazos, pero la realidad es que hoy estoy lleno de angustia y dolor. Lograron llevarme a un lugar que nunca imaginé. Creí que el juicio en el que me absolvieron iba a ser un punto de partida, pero me equivoqué. Desde la absolución sólo tienen un propósito: quieren, necesitan verme caer”, precisó firme.

Y aseguró: “¿Quiénes? Parte de los abogados a los que me enfrenté y les gané en Tribunales, mucha prensa que me extorsiona a diario exigiendo que les dé una nota, personas que me piden plata... Todo se volvió un calvario. No paran con los agravios, no dejan de ensuciarme mediáticamente”.

Lo cierto es que en el ciclo Mañanísima, El Trece, Estefi Berardi contó el trasfondo del fuerte comunicado de la actual pareja de Wanda Nara y que lo habría llevado a compartir ese contundente texto.

"Me cuentan que Leonardo Sigal, el abogado que lo enfrentó en el juicio, lo tendría entre ceja y ceja. Un amigo de L-Gante me cuenta que hace rato que este abogado lo quiere ver preso y he visto mensajes que no quiero leer al aire pero son fuertes", precisó la panelista.

Y amplió en esa línea: "También otro amigo de Elián me cuenta que un pibe del barrio le pidió 25 dólares pero él le dijo que no los tenía, que quizás más adelante. Ahí él le dijo algo como: 'es más fácil meterte un chamuyo así vas en cana, no ayudas a los pibes'. Al parecer, hay gente del barrio que le pediría mucho dinero, que lo extorsionarían con este tipo de cosas".

l-gante comunicado.jpg

Se conoció el tremendo plan de los vecinos de Wanda Nara para que L-Gante no pueda entrar al edificio

En medio del romance entre Wanda Nara y L-Gante, se conoció que los vecinos del edificio Chateau Libertador habrían planificado una estrategia para que el cantante de cumbia 420 no pueda volver a entrar al establecimiento.

En Entrometidos, Net Tv, el conductor Carlos Monti reveló: “Aparentemente, el lunes se va a presentar una testigo, una vecina del Chateau. Lo van a declarar persona no grata a L-Gante para que no vaya más".

"No lo quieren ver más ni a él ni a todo el séquito que viene con él”, remarcó el presentador. Acto seguido, la panelista Débora D’Amato intervino y cuestionó: “Pero, perdón, ¿qué hace? ¿Baila en tanga en el pasillo? ¿Qué les molesta? ¿Qué les molesta de L-Gante?".

Y siguió: "Porque el tipo va a la casa de Wanda y la verdad es que está adentro de un departamento. ¿Qué le puede molestar a un vecino del Chateau que esté L-Gante en la casa de Wanda?”.