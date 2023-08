Fito Páez compartió fotos inéditas con Cecilia Roth por su cumpleaños

La actriz y el cantante empezaron a salir en 1991 y su romance fue fuente de inspiración para el rosarino, quien creó El amor después del amor, el disco más exitoso del artista. En 1999 adoptaron a Martín, y en 2002, tras diez años de relación, la pareja anunció su separación.

Eugenia Kolodziej, la actual novia de Fito, comentó la publicación con dos emojis de corazón rojo, dando a entender que hay super buena onda entre la ex y la actual del músico.

Cecilia Roth se refirió a la posibilidad de trabajar con Juan Darthés: "Siento que..."

Hace unos días María Valenzuela se había pronunciado contra Juan Darthés sobre su posible regreso a la Argentina. “Creo que está todo en una licuadora y es una ensalada terrible. Es culpable, por más que lo hayan absuelto es culpable. El juez dijo las cosas que pasaron pero que no estaba filmado”, había afirmado la actriz sobre la causa en la que Darthés fue denunciado por Thelma Fardin.

Ahora, quien se refirió al tema fue Cecilia Roth.En diálogo con Implacables (El Nueve), la actriz afirmó: "Es un delito que está prácticamente probado, me imagino que es muy duro para Thelma".

Además, Roth subrayó que no trabajaría con el actor, quien a principios de junio había hecho un descargo con un video en las redes sociales: “Yo no trabajaría con él. Pero siento que no es una cuestión de cancelación, es un delito”.

“ Yo no creo en la cancelación, pero sí creo en el delito. Y el delito comprobado es otra cosa. Me imagino que es muy duro para Thelma y para todas las mujeres que atravesaron una situación tan violenta”, aseguró.